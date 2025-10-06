शिवांगी जोशी ने बहन की शादी के बाद दिखाया अपना हाल, बोली- शादी के बाद वाला मूड

टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री शिवांगी जोशी की छोटी बहन शीतल जोशी की शादी हो गई है, जिसकी झलक एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैंस को दिखाई. वहीं अब शादी के बाद एक्ट्रेस ने क मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. रविवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में शिवांगी अपने परिवार के साथ एक वैन में मस्ती करती नजर आ रही हैं. वीडियो में वह साल 2000 की सुपरहिट फिल्म 'मोहब्बतें' के गाने 'आंखें खुली हो या हो बंद' पर थिरक रही हैं. इस गाने को लता मंगेश्कर, उदित नारायण, उदभव, मनोहर शेट्टी, ईशान, श्वेता पंडित, सोनाली भटावडेकर और प्रीता मजूमदार ने गाया. गाने के बोल आनंद बक्शी ने लिखे, जबकि संगीत जतिन-ललित की जोड़ी ने दिया.

शिवांगी ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "शादी के बाद वाला मूड! आंखें आधी खुली, दिल पूरी तरह खुश. नींद कम, मस्ती ज्यादा. आंखें खुली हों या बंद, घूमने का जोश बरकरार!" ' इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और वीडियो पर हार्ट इमोजी के जरिए रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं.

शिवांगी जोशी को 'ये रिश्ता क्या कहलाता है,' 'बेगूसराय,' 'बरसातें - मौसम प्यार का,' 'बड़े अच्छे लगते हैं 4,' और 'बेकाबू' जैसे टीवी शो में देखा गया है. वह रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 12' में भी नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा, उन्होंने म्यूजिक वीडियो में काम किया है और ओटीटी पर भी नजर आ चुकी हैं.