9 साल बाद अंगूरी भाभी बनकर शिल्पा शिंदे की धमाकेदार वापसी, प्रोमो में दिखा खौफ और कॉमेडी का तड़का

टीवी की दुनिया में एक बार फिर बड़ी वापसी होने जा रही है. ‘बिग बॉस 11’ की ट्रॉफी अपने नाम कर चुकीं और लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री शिल्पा शिंदे जल्द ही अपने सबसे चर्चित किरदार के साथ दर्शकों के सामने आने वाली हैं.

अंगूरी भाभी बनकर लौटीं शिल्पा शिंदे
इस बार शिल्पा शिंदे की वापसी बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाई गई है. जारी किए गए प्रोमो में कहानी एक अनजाने गांव 'घूंघटगंज' की ओर मुड़ती है, जहां अंगूरी भाभी, तिवारी, विभूति और अनीता भाभी किसी खास वजह से पहुंचते हैं. गांव में कदम रखते ही माहौल रहस्यमय हो जाता है, जब सभी की नजर एक अजीब सी मूर्ति पर जाती है. तभी अचानक मूर्ति की साड़ी अंगूरी भाभी पर आ गिरती है और कहानी में डर का तड़का लग जाता है.

इस बार शिल्पा शिंदे की वापसी बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाई गई है. जारी किए गए प्रोमो में कहानी एक अनजाने गांव ‘घूंघटगंज' की ओर मुड़ती है, जहां अंगूरी भाभी, तिवारी, विभूति और अनीता भाभी किसी खास वजह से पहुंचते हैं. गांव में कदम रखते ही माहौल रहस्यमय हो जाता है, जब सभी की नजर एक अजीब सी मूर्ति पर जाती है. तभी अचानक मूर्ति की साड़ी अंगूरी भाभी पर आ गिरती है और कहानी में डर का तड़का लग जाता है.

इसके बाद अंगूरी भाभी के व्यवहार में बदलाव दिखने लगता है. उनका अंदाज पहले जैसा नहीं रहता और आसपास के लोग डर के साए में आ जाते हैं. विभूति जब उन्हें आवाज देता है, तो उनका जवाब सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं. उनके हाव-भाव और डायलॉग्स से साफ झलकता है कि इस बार किरदार में एक अलग ही रंग भरा गया है. यह एंट्री पूरी तरह हॉरर टच लिए हुए है, जो दर्शकों के लिए नया अनुभव साबित होने वाली है.

करीब नौ साल के लंबे इंतजार के बाद शिल्पा शिंदे को फिर से अंगूरी भाभी के रूप में देखकर दर्शक काफी भावुक नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर प्रोमो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनकी वापसी को लेकर लगातार अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि शो के नए सीजन में शिल्पा शिंदे किस तरह से कहानी को आगे बढ़ाती हैं और दर्शकों को कितना एंटरटेन कर पाती हैं.

