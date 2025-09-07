बिग बॉस 19 में एंट्री लेंगी शहनाज गिल? सलमान खान से की ऐसी रिक्वेस की भाईजान भी रह गए हैरान

बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार का सैटर्डे एपिसोड धमाकेदार रहा. जहां अमाल मलिक को होस्ट सलमान खान ने सोने पर क्लास लगाई तो वहीं फरहाना भट्ट और नेहल चुडासामा को उनके इस हफ्ते किए व्यवहार को लेकर भाईजान से डांट सुननी पड़ी. वहीं एक वक्त आया जब होस्ट इमोशनल होते नजर आए. दरअसल, कुनिका सदानंद के बेटे अयान ने शो में शिरकत की और मां को सपोर्ट किया, जिसे देख सलमान खान भी इमोशनल हो गए. लेकिन अब संडे वीकेंड का वार में और भी बड़ा धमाका होने वाला है क्योंकि शो में बिग बॉस 13 की फेमस कंटेस्टेंट रहीं शहनाज गिल शिरकत करती हुई नजर आईं.

दरअसल, मेकर्स द्वारा एक प्रोमो शेयर किया गया है, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, क्या सरप्राइज से बदल सकता है पूरा खेल. प्रोमो में शहनाज गिल बिग बॉस 13 के स्टेज पर एंट्री करती हुई नजर आती हैं और सलमान खान से एक विनती करती हुई नजर आती हैं, जिसे सुन सलमान खान हैरान नजर आते हैं.

इसके बाद बिग बॉस हाउस का दरवाजा खुलता है और सभी कंटेस्टेंट खुश नजर आते हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि इस हफ्ते जानकारी सामने आई है कि शो में एक वाइल्डकार्ड एंट्री होने वाली है. हालांकि यह बात जाहिर है कि बिग बॉस 13 में रहीं शहनाज गिल शो में बतौर वाइल्ड कार्ड नजर आएंगी. हालांकि अगर वह घर में एंट्री करती हैं तो वह शायद गेस्ट बनकर नजर आएंगी और या फिर उनके भाई शहबाज शो में एंट्री लेते नजर आएंगे.