विज्ञापन

बिग बॉस 19 में एंट्री लेंगी शहनाज गिल? सलमान खान से की ऐसी रिक्वेस की भाईजान भी रह गए हैरान

बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार पर शहनाज गिल शिरकत करती हुई नजर आएंगी. वहीं इसका प्रोमो सामने आने के बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि वह शो में वाइल्डकार्ड एंट्री बनकर लौट सकती हैं.

Read Time: 2 mins
Share
बिग बॉस 19 में एंट्री लेंगी शहनाज गिल? सलमान खान से की ऐसी रिक्वेस की भाईजान भी रह गए हैरान
बिग बॉस 19 में नजर आएंगी शहनाज गिल
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार का सैटर्डे एपिसोड धमाकेदार रहा. जहां अमाल मलिक को होस्ट सलमान खान ने सोने पर क्लास लगाई तो वहीं फरहाना भट्ट और नेहल चुडासामा को उनके इस हफ्ते किए व्यवहार को लेकर भाईजान से डांट सुननी पड़ी. वहीं एक वक्त आया जब होस्ट इमोशनल होते नजर आए. दरअसल, कुनिका सदानंद के बेटे अयान ने शो में शिरकत की और मां को सपोर्ट किया, जिसे देख सलमान खान भी इमोशनल हो गए. लेकिन अब संडे वीकेंड का वार में और भी बड़ा धमाका होने वाला है क्योंकि शो में बिग बॉस 13 की फेमस कंटेस्टेंट रहीं शहनाज गिल शिरकत करती हुई नजर आईं.

दरअसल, मेकर्स द्वारा एक प्रोमो शेयर किया गया है, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, क्या सरप्राइज से बदल सकता है पूरा खेल. प्रोमो में शहनाज गिल बिग बॉस 13 के स्टेज पर एंट्री करती हुई नजर आती हैं और सलमान खान से एक विनती करती हुई नजर आती हैं, जिसे सुन सलमान खान हैरान नजर आते हैं.

इसके बाद बिग बॉस हाउस का दरवाजा खुलता है और सभी कंटेस्टेंट खुश नजर आते हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि इस हफ्ते जानकारी सामने आई है कि शो में एक वाइल्डकार्ड एंट्री होने वाली है. हालांकि यह बात जाहिर है कि बिग बॉस 13 में रहीं शहनाज गिल शो में बतौर वाइल्ड कार्ड नजर आएंगी. हालांकि अगर वह घर में एंट्री करती हैं तो वह शायद गेस्ट बनकर नजर आएंगी और या फिर उनके भाई शहबाज शो में एंट्री लेते नजर आएंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shehnaaz Gill, Shehnaaz Gill In Bigg Boss 19, Bigg Boss 19 Promo, Bigg Boss 19, Bigg Boss 19 Shehnaaz Gill
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com