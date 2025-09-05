विज्ञापन

शालीन भनोट नहीं उठा रहे बेटे की जिम्मेदारी! एक्स वाइफ दलजीत ने तोड़ी चुप्पी बोलीं वो 9 साल बाद अचानक...

दलजीत कौर और शालीन भनोट की शादी 2009 में हुई थी और 2015 में घरेलू हिंसा का हवाला देकर दोनों अलग हो गए.

Read Time: 2 mins
Share
शालीन भनोट नहीं उठा रहे बेटे की जिम्मेदारी! एक्स वाइफ दलजीत ने तोड़ी चुप्पी बोलीं वो 9 साल बाद अचानक...
दलजीत की जिंदगी से गायब हुए शालीन!
नई दिल्ली:

टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर ने अपने एक्स पति शालीन भनोट को लेकर अपनी निराशा का इजहार किया है और बेटे जेडन की जिंदगी से उनके अचानक गायब होने पर गहरा दुख जताया है. फ्री प्रेस जर्नल के साथ एक बेबाक बातचीत में, उन्होंने बताया कि कैसे शालीन जो नौ साल तक जेडन के सफर का हिस्सा रहे थे, उनकी दूसरी शादी टूटने के बाद बिना कोई वजह बताए गायब हो गए. अपने मतभेदों के बावजूद, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा शालीन के जेडन के जीवन में रहने के अधिकार को सपोर्ट किया और उनके आपसी रिश्तों पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, यहां तक कि केन्या में अपनी शादी से पहले अपने दूसरे पति से मिलने के लिए भी कहा था.

एक्ट्रेस ने हिंसा के पिछले आरोपों का भी जिक्र किया, लेकिन यह साफ किया कि अब उनका ध्यान एक पिता के रूप में शालीन के गायब होने पर है. दलजीत ने कहा, "एक पल आप वहां होते हैं, अगले ही पल आप गायब हो जाते हैं. बिल्कुल यही हुआ और यह चौंकाने वाला था. मेरे लिए हमेशा यह जरूरी था कि जेडन के लिए क्या बेस्ट है. जब खुद को सुधारने का समय आया, तो वह गायब हो गया, मुझसे नहीं, बल्कि अपने बच्चे से. जेडन ने उसे उस खालीपन में ढूंढा किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए."

दलजीत ने बताया कि तलाक के बाद हमेशा एक आपसी समझ थी कि शालीन जब चाहे जेडन से मिल सकता है. वह मिलने आता, जन्मदिन मनाता और सालों तक कॉन्टैक्ट में रहा. उसने कभी कॉन्टैक्ट करने की पहल नहीं की, लेकिन दरवाजे हमेशा खुले रहे.

दलजीत ने आगे कहा, "जेडन अपने पिता का हकदार था. मैंने शालीन को वह सम्मान दिया. नौ साल बाद, वह गायब हो गया. वह खालीपन अब जेडन को सहना पड़ रहा है."

दलजीत और शालीन का रिश्ता

दलजीत कौर और शालीन भनोट की शादी 2009 में हुई थी और 2015 में घरेलू हिंसा का हवाला देकर दोनों अलग हो गए. 2023 में, उन्होंने केन्याई बिजनेसमैन निखिल पटेल से शादी कर ली और जेडन के साथ नैरोबी चली गईं. हालांकि कथित तौर पर एक साल से भी कम समय में यह शादी टूट गई और दलजीत भारत लौट आईं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dalljiet Kaur, Shalin Bhanot, Jaydon, Domestic Violence, Second Marriage, Bigg Boss, Shalin Bhanot Bigg Boss, Dalljiet Kaur Bigg Boss, Dalljiet Kaur Instagram, Dalljiet Kaur Son, Dalljiet Kaur Second Wedding
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com