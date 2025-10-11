ये फिल्म न होती तो बेकार हो जाती अमिताभ बच्चन की सेकेंड इनिंग, डायरेक्टर के दरवाजे पर जाकर मांगी था काम

अमिताभ बच्चन को अगर हिंदी सिनेमा का सरताज कहें तो कुछ गलत नहीं होगा. अमिताभ बच्चन ने बड़े पर्दे पर कामयाबी की वो इबारत लिखी है. जिसे दोबारा लिख पाना किसी के बस की बात नहीं है. ये बात और है कि बिग बी को भी बुरे दिनों का दौर देखना पड़ा है. जब वो एक अदद हिट फिल्म ही नहीं बल्कि एक फिल्म तक के लिए तरस गए थे. तब वो खुद ही एक डायरेक्टर के दरवाजे पर पहुंचे थे और काम मांगा था. बिग बी के बर्थडे के मौके पर आपको बताते हैं कि उस डायरेक्टर ने अमिताभ बच्चन की गुजारिश पर कौन सी फिल्म ऑफर की थी. जिसने उनकी दूसरी पारी पर भी कामयाबी की मुहर लगा दी.

इस फिल्म से शुरू हुई सेकंड ईनिंग

साल 1995 में अमिताभ बच्चन ने ABCL नाम की अपनी कंपनी शुरू की थी, लेकिन ये बिजनेस फेल हो गया और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा. उस वक्त उनके पास कोई फिल्म नहीं थी और वो कर्ज़ की मार झेल रहे थे. अमिताभ बच्चन ने खुद बताया कि उस समय उन्होंने सोचाकि वो एक एक्टर हैं, एक्टिंग में ही वापसी करने में उनकी भलाई है. फिर क्या वो सीधे यश चोपड़ा के पास गए और बोले, ‘सर, मेरे पास काम नहीं है. कृपया मुझे मौका दें.' तब यश जी ने उन्हें मोहब्बतें मूवी ऑफर की. इसके बाद बॉक्स ऑफिस पर जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है. इस तरह अमिताभ की बॉलीवुड में दूसरी शुरुआत हुई.

यादगार है किरदार

फिल्म में अमिताभ का किरदार नारायण शंकर आज भी यादगार है. फिल्म में वो एक सख्त प्रिंसिपल के रूप में नजर आए. जो अपने स्कूल में परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को तरजीह देता है. अपने उसूल की खातिर वो अपनी इकलौती बेटी को भी खो देता है. लेकिन बदलता नहीं है. लेकिन फिर मोहब्बत की ताकत उन्हें झुकने पर मजबूर कर देती है. उनके डायलॉग और अंदाज आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं.