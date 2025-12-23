Naagin 7 में प्रियंका चाहर के साथ अब यह हैंडसम एक्टर आएगा नजर, जानें कब शुरू हो रहा है शो

Naagin 7 release date 2025 : टीवी की दुनिया में अगर किसी शो का सबसे ज्यादा इंतजार होता है, तो वो है एकता कपूर का सुपरनैचुरल ड्रामा 'नागिन'. इस शो के अब तक 6 सीजन आ चुके हैं और हर सीजन ने टीआरपी के मामले में झंडे गाड़े हैं. अब बारी है 'नागिन 7' की, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है. हाल ही में इस शो को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसे सुनकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा.

काफी समय से चर्चा थी कि 'नागिन 7' में लीड रोल कौन निभाएगा. अब यह कन्फर्म हो चुका है कि 'बिग बॉस 16' और 'उडारियां' फेम प्रियंका चाहर चौधरी इस बार नागिन बनकर पर्दे पर आग लगाने वाली हैं. लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है. ताजा अपडेट के मुताबिक, अब नागिन 7 में टीवी के मशहूर एक्टर साहिल उप्पल की भी एंट्री हो गई है.

साहिल उप्पल, जिन्हें आपने 'पिंजरा खूबसूरती का' जैसे शोज में देखा है, अब 'नागिन 7' में एक अहम रोल निभाते नजर आएंगे. बताया जा रहा है कि साहिल इस शो में पैरेलल लीड के तौर पर दिखेंगे. हालांकि, साहिल की तरफ से अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर है.

कास्ट है बेहद दमदार

सिर्फ प्रियंका और साहिल ही नहीं, इस बार मेकर्स ने कास्टिंग पर काफी मेहनत की है. शो में 'इश्क का रंग सफेद' फेम ईशा सिंह और 'एक दीवाना था' फेम नमिक पॉल भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं. इसके अलावा विहान वर्मा, रिब्बू मेहरा, कुशाग्र दुआ, प्रतीक्षा राय, निवेदिता पाल और आफरीन दबेस्तानी जैसे कलाकार भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरेंगे. इतनी बड़ी स्टार कास्ट को देखकर लग रहा है कि इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है.

कब शुरू होगा 'नागिन 7'?

फैंस लगातार गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि आखिर यह शो कब से टीवी पर आएगा. तो आपको बता दें कि 'नागिन 7' के प्रीमियर की तारीख भी सामने आ गई है. यह शो 27 दिसंबर 2025 को कलर्स टीवी पर दस्तक देने जा रहा है. शो की कहानी हमेशा की तरह इच्छाधारी नागिन, बदले की आग और प्यार के इर्द-गिर्द घूमेगी, लेकिन इस बार मेकर्स कुछ नया तड़का लगाने की तैयारी में हैं. अब देखना यह होगा कि क्या सीजन 7 पिछले सभी सीजन के रिकॉर्ड तोड़ पाएगा या नहीं.

