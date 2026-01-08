TRP Report: नागिन 7 ने आते हैं बनाया अनुपमा को अपना शिकार, इस हफ्ते की टीआरपी में देखने को मिला बड़ा फेरबदल

TRP Report: टीवी की दुनिया में हर हफ्ते टीआरपी रेटिंग्स दर्शकों की पसंद को बताती हैं. इस बार ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) की ताजा रिपोर्ट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. एकता कपूर की नई टीवी सीरीज 'नागिन 7' ने डेब्यू वीक में ही दूसरे नंबर पर जगह बना ली, जबकि लंबे समय तक टॉप पर काबिज 'अनुपमा' थर्ड पोजीशन पर खिसक गई. टॉप पर बरकरार है 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'. इस शो ने 2.2 की रेटिंग हासिल की है. कहानी में तुलसी के परिवार की आर्थिक तंगी और मीहिर-तुलसी के रिश्ते में आ रही दिक्कतें दर्शकों को बांधे रख रही हैं. दर्शक उत्सुकता से देख रहे हैं कि तुलसी आगे क्या कदम उठाएगी.

अनुपमा को हुआ बुरा हाल

दूसरे स्थान पर 'नागिन 7' है, जिसने पहले ही हफ्ते में 2.1 रेटिंग पाई. प्रियंका चहर चौधरी स्टारर इस शो का प्रीमियर दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में हुआ था. लॉन्च से पहले ही इसे जबरदस्त हाइप मिला और अब दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. 'अनुपमा' को इस हफ्ते बड़ा झटका लगा. सालों तक नंबर वन रहने वाला यह शो अब तीसरे नंबर पर है, 2.1 रेटिंग के साथ. इसे 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने पीछे छोड़ दिया. चौथे स्थान पर स्टार प्लस पर 31 दिसंबर 2025 को प्रसारित हुए 'आईटीए अवॉर्ड्स 2025' रहे, जिन्होंने 2.0 रेटिंग हासिल की.

जानें पांचवें नंबर पर कौन

पांचवें नंबर पर जी टीवी का 'तुम से तुम तक' है, जो अपने 52वें हफ्ते में भी 1.9 रेटिंग के साथ मजबूत है. शरद केलकर की यह सीरीज अपनी लगातार चलती कहानी से दर्शकों को जोड़े रख रही है. छठे स्थान पर 'उड़ने की आशा' का स्पेशल एपिसोड आया, जिसमें कंवर धिल्लों और नेहा हर्सोरा नजर आए. इस फैमिली ड्रामा ने भी 1.9 रेटिंग पाई और दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. टीवी प्रोड्यूसर्स के लिए टीआरपी बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसी से शो की सफलता का अंदाजा लगता है. इस हफ्ते के बदलावों ने साफ कर दिया कि दर्शकों की पसंद तेजी से बदल रही है.

