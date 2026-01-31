विज्ञापन

अनुपमा- क्योंकि सास भी कभी बहू थी से इस शो ने छीना नंबर वन का ताज, एक महीने में ही टॉप 5 टीआरपी लिस्ट में की एंट्री

एकता कपूर के नागिन 7 ने टॉप 5 टीआरपी लिस्ट में नंबर वन का खिताब अपने नाम कर लिया है और अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी को पीछे छोड़ दिया है. 

इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में नंबर वन बना नागिन 7 शो
नई दिल्ली:

टीआरपी लिस्ट में उथल पुथल चल रही है. जहां पिछले दिनों नंबर वन पर रहने वाले अनुपमा को स्मृति ईरानी के मचअवेटेड शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने पटखनी देकर पहले नंबर का खिताब अपने नाम किया. लेकिन अब इस हफ्ते एक बार फिर उलटफेर टीआरपी लिस्ट में देखने को मिला है. दरअसल, एकता कपूर के पॉपुलर शो नागिन के सातवें सीजन ने अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी को इस हफ्ते पछाड़कर नंबर वन का खिताब अपने नाम किया है. 

तुलसी और अनुपमा को नागिन ने पछाड़ा

इस हफ्ते के टीआरपी चार्ट के मुताबिक, नागिन 7 2.4 रेटिंग के साथ पहले नंबर पर विराजमान है, जिसका प्रीमियर 27 दिसंबर 2025 को हुआ था. वहीं इसके साथ ही क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 से नंबर वन का खिताब एकता कपूर के शो ने छीन लिया है. 

दूसरे नंबर पर पहुंचा क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

पहले नंबर से खिसक कर स्मृति ईरानी का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2.0 दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, जो को 2.2 रेटिंग मिली है. हालांकि मेकर्स ने शो में नए ट्विस्ट की तैयारी कर ली है. दरअसल, हाल ही में प्रोमो सामने आया कि बिजनेस की जिम्मेदारी तुलसी के कंधों पर आएगी और मिहिर पर जान का खतरा मंडराएगा. 

तीसरे नंबर पर पहुंची अनुपमा

कभी हफ्तों तक नंबर वन का खिताब हासिल करने वाले शो अनुपमा पिछले काफी समय से नंबर वन पर आने की लड़ाई लड़ रहा है. जहां पहले क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 टक्कर लेते हुए नजर आई तो वहीं अब नागिन 7 की लिस्ट में एंट्री से रुपाली गांगुली के शो को नंबर वन पर आने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है. 

चौथे और पांचवे नंबर पर इन शोज ने बनाई जगह

चौथे नंबर पर शरद केवकर का टीवी शो तुम से तुम तक है, जिसे 1.9 टीआरपी मिली है. वहीं पांचवे नंबर पर 1.9 टीआरपी रेटिंग के साथ वसुधा सीरियल है, जो दर्शकों का ध्यान खींचे हुए है. इसके अलावा छठे पर गंगा माई की बेटियां, सातवें पर उड़ने की आशा- सपनों का सफर, आठवें पर लाफ्टर शेफ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, नौंवे पर ये रिश्ता क्या कहलाता और 10वें पर जगधात्री पहुंच गया है. वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा टॉप 10 से बाहर होकर 11वें नंबर पर पहुंच गया है. 

