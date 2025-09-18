विज्ञापन

लाल साड़ी और हाथों में मोर पंख लिए रुपाली गांगुली ने शेयर की फोटो, खूबसूरती देख कर फैंस बोले- आप पर कविता...

रूपाली गांगुली ने इंस्टाग्राम पर मनमोहक तस्वीरें शेयर की है. वह सुनहरे काम वाली लाल रेशमी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

नई दिल्ली:

 टेलीविज़न अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने अपने इंस्टाग्राम फैमिली के लिए एक मनमोहक लुक चुना.'अनुपमा' एक्ट्रेस सुनहरे काम वाली लाल रेशमी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने इस लुक को सुनहरे झुमकों, मैचिंग चूड़ियों और मंगलसूत्र के साथ पूरा किया. मेकअप की बात करें तो रूपाली ने लाल रंग का लिप कलर और ब्लश लगाया था, जिसके साथ गुलाबी और सुनहरा आईशैडो भी था. 'साराभाई वर्सेस साराभाई' की अभिनेत्री तस्वीरों में एक मोर पंख के साथ पोज़ देती नज़र आईं, जिसका कैप्शन था, "परंपरा में लिपटी, कृतज्ञता में लिपटी हुई". साथ ही एक लाल दिल और हाथ जोड़े हुए इमोजी भी उन्होंने शेयर की है. 

तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही नेटिज़न्स ने कमेंट करना शुरू कर दिया. एक यूज़र ने लिखा, "यह सचमुच उस तरह की सुंदरता है जिसके बारे में आप कविताएं लिखेंगे." एक और ने लिखा, "वाह, आप बहुत खूबसूरत, खूबसूरत लग रही हैं. (लाल दिल वाले इमोजी) बहुत खूबसूरत (आग वाले इमोजी) सभी तस्वीरें कमाल की हैं."तीसरे कमेंट में लिखा था, "आपको देखना बंद कर सकता हूं". बुधवार को रूपाली ने अपने पति अश्विन के. वर्मा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं.

अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने पति और बेटे रुद्रांश के साथ कुछ अनदेखी तस्वीरें अपलोड कीं. अपने पति को उनके इस खास दिन की शुभकामनाएं देते हुए, रूपाली ने लिखा, "मेरे जीवनसाथी, मेरे इकलौते, मेरी दुनिया के बादशाह - आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! 

 बता दें कि रूपाली और अश्विन एक-दूसरे को 12 साल से जानते थे और आखिरकार 6 फरवरी, 2013 को उनकी शादी हुई. उसी साल, 25 अगस्त को इस कपल ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. 
 

