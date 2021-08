रुबीना दिलैक ने Pool किनारे जोरदार स्टाइल में किया बेली डांस, बार-बार देखा जा रहा Video

रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने किया बेली डांस

रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में रुबीना इस समय ट्रेंड में चल रहे सॉन्ग 'Touch It' पर जबरदस्त स्टाइल दिखते हुए बेली डांस कर रही हैं. वीडियो में रुबीना को पूल किनारे देखा जा सकता है. रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik Video) के इस वीडियो को फैन्स काफी पसंद कर रहे हैं और जमकर कमेंट कर रहे हैं. उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'डांसिंग क्वीन', तो दूसरे ने लिखा है 'No one can be more beautiful and cute than you'. इसी के साथ इस वीडियो पर अब तक 1.4 मिलियन व्यूज आ चुके हैं.

इस फिल्म में नजर आएंगी रुबीना

रुबीना इन दिनों 'शक्ति-अस्तित्व के एहसास की' सीरियल में सौम्या के किरदार निभा रही हैं. इतना ही नहीं वो जल्द ही हितेन तेजवानी और राजपाल यादव के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं. वहीं हालही में उनका पति अभिनव के साथ एक म्यूजिक वीडियो 'तुमसे प्यार है' भी रिलीज हुआ है, जो खूब पसंद किया जा रहा है.