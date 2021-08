रुबीना दिलैक के हाथ में दिखा सिर्फ 15 हजार का फोन, फैन्स बोले- इसे कहते हैं सिम्पलिसिटी

मुंबई एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट

दरअसल रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) मुंबई एयरपोर्ट पर अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ स्पॉट हुईं, जहां से उनकी फोटो सामने आई है. इन फोटो में देखा जा सकता है कि, रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) के हाथ में सिर्फ 15 हजार का ही फोन है. इतनी बड़ी अभिनेत्री होने के बाद भी वो सादगीभरा जीवन जीती हैं. रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik photo) की ये फोटो वायरल भयानी नाम के एक फैन पेज ने शेयर की है. रुबीना का ये अंदाज देख फैन्स उनपर फिदा हो गए है. फोटो पर कमेंट कर उनकी सादगी की खूब तारीफें कर रहे हैं. एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'What a photo to get on international photo day', वहीं दूसरे ने लिखा है 'रुबीना बेस्ट है'.



इस फिल्म में आएंगी नजर

रुबीना इन दिनों 'शक्ति-अस्तित्व के एहसास की' सीरियल में सौम्या के किरदार निभा रही हैं. इतना ही नहीं वो जल्द ही हितेन तेजवानी और राजपाल यादव के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं. वहीं हालही में उनका पति अभिनव के साथ एक म्यूजिक वीडियो 'तुमसे प्यार है' भी रिलीज हुआ है, जो खूब पसंद किया जा रहा है.