विज्ञापन

रूबीना दिलैक बनेंगी दूसरी बार मां, नए अंदाज में सुनाई गुड न्यूज, वीडियो हो रहा वायरल

एक्ट्रेस रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला दो जुड़वा बेटियों जीवा और ईधा के पेरेंट्स हैं.

Read Time: 1 min
Share
रूबीना दिलैक बनेंगी दूसरी बार मां, नए अंदाज में सुनाई गुड न्यूज, वीडियो हो रहा वायरल
दूसरी बार मां बनेंगी रुबीना दिलैक
नई दिल्ली:

टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक दूसरी बार मां बनने वाली हैं. यह हम नहीं बल्कि उनकी लेटेस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी कह रही है, जिसमें वह अनोखे अंदाज में कहती हैं, मैं प्रेग्नेंट हूं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद फैंस सोच में पड़ गए हैं कि यह स्टंट है या उन्होंने सच में गुड न्यूज शेयर की है. वीडियो की बात करें तो रुबीना दिलैक पर्पल कलर की साड़ी पहने कैमरे के सामने आती हैं और न्यूज स्टाइल में कहती हैं मैं प्रेग्नेंट हूं. वहीं बैकग्राउंड में न्यूज बैकग्राउंड बजता सुनाई दे रहा है. 

ये भी पढ़ें- रुबीना दिलैक का प्रेगनेंसी के बाद टूट गया था आत्मविश्वास, मां बनने के बाद छलका दर्द, बोलीं- मैं सुंदर नहीं...

इंस्टाग्राम पर शेयर की थी वेकेशन की तस्वीरें

Latest and Breaking News on NDTV

इस गुड न्यूज से पहले इंस्टाग्राम पर अपने वेकेशन का वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह जापान के वेकेशन पर नजर आई थीं. इस वीडियो पर फैंस ने रिएक्शन दिया था और उन्हें द 50 के लिए मुबारक बाद दी थी. हालांकि कुछ फैंस सोच में पड़ गए थे कि आखिर द 50 में वह नजर आएंगी या नहीं.  

तलाक की आ गई थी नौबत

रुबीना और अभिनव शुक्ला ने साल 2018 में शिमला में पंजाबी और हिमाचली रीति-रिवाजों से शादी की थी.दोनों की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के घर गणपति पूजा के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों ने लगभग चार साल तक डेटिंग की थी. हालांकि, दोनों के रिश्ते में काफी उतार-चढ़ाव थे. खबरें ये भी थीं कि दोनों जल्द ही एक-दूसरे को तलाक देने वाले हैं, लेकिन टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' में दोनों ने साथ में हिस्सा लिया था. हालांकि, शो में दोनों ने किसी को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि दोनों के बीच अनबन है. शो के दौरान दोनों ने एक-दूसरे को ज्यादा वक्त दिया था और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की थी, और आखिर में, दोनों के गिले-शिकवे दूर हो गए और खूबसूरत जोड़ी टूटने से बच गई. 

रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला की हैं जुड़वा बेटियां

रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने जुड़वा बेटियों जीवा और ईधा का स्वागत 27 नवंबर 2023 में किया था, जो हिमाचल में अपने नाना नानी के साथ रहती हैं. वहीं एक्ट्रेस अपने काम पर ध्यान दे रही हैं. हाल ही में कलर्स के शो 'पति-पत्नी और पंगा' में नजर आए थे, जिसकी ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम की. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
 Rubina Dilaik, Abhinav Shukla, Rubina Dilaik  pregnancy
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com