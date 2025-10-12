रुबीना दिलैक को थी शराब पीने की आदत, करवाचौथ के मौके पर याद किए वो दिन और बोलीं मैंने अभिनव के लिए...

टेलीविजन की मशहूर हस्ती रुबीना दिलैक ने करवा चौथ के मौके पर अपने पति अभिनव शुक्ला के लिए एक भावुक मैसेज शेयर किया. उन्होंने बताया कि पांच साल पहले उन्होंने अभिनव के लिए शराब और दूसरी बुरी आदतों को छोड़ दिया था, ताकि वह उनके लिए एक बेहतर लाइफ पार्टनर बन सकें. रुबीना और अभिनव की जोड़ी को फैन्स ने खूब सराहा और उनके इस डेडिकेशन को इंस्पिरेशनल बताया.
करवा चौथ के मौके पर कई टीवी सितारों ने अपने पार्टनर्स के साथ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए. इनमें हिना खान-रॉकी जायसवाल, अंकिता लोखंडे-विक्की जैन, रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्ला, भारती सिंह-हार्ष लिम्बाचिया जैसे पॉपुलर नाम शामिल थे. रुबीना ने अपने पति अभिनव के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए एक दिल छू लेने वाले नोट लिखा इसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अभिनव के लिए कई बुरी आदतें छोड़ीं.
रुबीना ने अपने पोस्ट में लिखा, “मेरे लिए करवा चौथ सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह मेरे प्रेम में यकीन को सेलिब्रेट करने का तरीका है. मैं व्रत रखकर खुद को याद दिलाती हूं कि मेरे पास अपनी कमियों जैसे कॉफी, ज्यादा खाने, ओवरथिंक करने, जरूरत से ज्यादा काम करने और नतीजों को कंट्रोल करने की आदत को छोड़ने की केपेबिलिटी है. मैंने पांच साल पहले शराब छोड़ दी थी. मैंने कभी सिगरेट की आदत नहीं रखी और न ही कभी किसी नशीली चीजों का सेवन किया. आज मैं व्रत रखती हूं, ध्यान करती हूं और प्रार्थना करती हूं ताकि अपने बेस्ट हाफ के लिए एक बेहतर साथी बन सकूं.”
फैन्स ने कमेंट सेक्शन में इस जोड़ी के लिए प्यार और तारीफ की बौछार कर दी. कई लोगों ने रुबीना और अभिनव को “इंस्पिरेशनल” बताया, जबकि कुछ ने उनके रिश्ते की शुद्धता की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “आप वाकई में कमिटमेंट का मतलब परिभाषित करते हैं.” एक ने कमेंट किया, “इतना पवित्र बंधन! आप दोनों को और शक्ति मिले.” कई फैन्स ने दिल और फायर इमोजी के साथ इस जोड़ी को टीवी की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक बताया.
फिलहाल रुबीना और अभिनव अपनी शो पति पत्नी और पंगा में अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. रुबीना ने बिग बॉस 14 का खिताब भी अपने नाम किया था.
