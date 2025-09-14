विज्ञापन

Boycott Asia Cup: बॉयकॉट एशिया कप की अभिनव शुक्ला ने की मांग, बोले- क्रिकेट को पांच साल के लिए बिना पैसे...

अभिनव शुक्ला ने बॉयकॉट एशिया कप की मांग करते हुए एक्स पर पोस्ट शेयर किया है.

Boycott Asia Cup: अभिनव शुक्ला ने एशिया कप पर कही ये बात
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस रुबीना दिलैक के हस्बैंड और एक्टर अभिनव शुक्ला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वहीं इन दिनों वह पति पत्नी और पंगा में नजर आ रहे हैं. कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखते हुए नजर आते हैं. लेकिन हाल ही में उन्होंने क्रिकेट पर अपनी बात कही है. इतना ही नहीं उन्होंने एशिया कप को बॉयकॉट करने के लिए कहा. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है. अभिनव शुक्ला ने एक्स पर लिखा, क्रिकेट को पांच साल के लिए बिना पैसे वाला खेल बना देना चाहिए — न किसी को पैसे मिलें, न स्पॉन्सर हों. तब देखा जाएगा कि कौन वाकई खेल भावना, देश या सिर्फ खेलने के जुनून के लिए खेलता है. शायद तब गली क्रिकेट खेलने वाला आम इंसान ही असली खिलाड़ी निकले. ऐसा करने से बाकी उपेक्षित खेलों को भी आगे आने का मौका मिलेगा. #BycottAsiaCup

इस पर एक्स यूजर ने रिएक्शन दिया है. उन्होंने लिखा, मैं सहमत हूं और सोचता हूं कि अब समय आ गया है कि दूसरे खेलों को भी उनका हक मिले. हाल ही में, हॉकी एशिया कप जीतने के बाद हमारे चैंपियन को जिस तरह से इनामी राशि मिली, उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, और हम इसे राष्ट्रीय खेल कहते हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, हां हम भारत के लोग हैं और हमें इसे सख्ती से फॉलो करना चाहिए. तीसरे यूजर ने लिखा, बीसीसीआई पर टैक्स लगना चाहिए.

गौरतलब है कि अभिनव शुक्ला इन दिनों वाइफ रुबीना दिलैक के साथ पति पत्नी और पंगा रियलिटी शो में नजर आ रही हैं. 

