रुबीना दिलैक ने पिंक स्विमसूट में शेयर की फोटो, पानी में लगीं जल परी जैसी, चौथी फोटो सबसे खास

टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. इस बार वजह है उनकी जापान ट्रिप, जहां से शेयर की गई उनकी ग्लैमरस और बोल्ड तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस को रुबीना का यह नया अवतार काफी पसंद आ रहा है. रुबीना दिलैक इस ट्रिप पर अपने पति अभिनव शुक्ला और कुछ करीबी दोस्तों के साथ गई थीं. इस वेकेशन के दौरान उन्होंने न सिर्फ जमकर एंजॉय किया, बल्कि फैंस के लिए कई खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर कीं. हर फोटो में रुबीना का कॉन्फिडेंस और स्टाइल साफ नजर आ रहा है.

पिंक स्विमसूट में बोल्ड अवतार

हाल ही में रुबीना ने पिंक स्विमसूट में कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें वह बेहद बोल्ड और सिजलिंग लग रही हैं. पहाड़ों के बीच रिलैक्स करते हुए उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं. नैचुरल लुक, मिनिमल मेकअप और हेयरबन में रुबीना का अंदाज फैंस को खूब भा रहा है. इन तस्वीरों में रुबीना अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ भी पोज देती नजर आ रही हैं. दोनों के बीच की रोमांटिक केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है. कपल की बॉन्डिंग और क्यूट मोमेंट्स पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

व्हाइट ड्रेस में भी लूटी महफिल

स्विमसूट लुक के अलावा रुबीना ने इस ट्रिप से व्हाइट ड्रेस में भी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. मैसी हेयरबन और पिंक मफलर के साथ उनका यह लुक काफी एलिगेंट और गॉर्जियस लग रहा है. फैंस उनकी हर तस्वीर पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. यह पहली बार नहीं है जब रुबीना ने जापान ट्रिप की तस्वीरें शेयर की हों. इससे पहले भी वह वेकेशन से जुड़े कई मोमेंट्स फैंस के साथ साझा कर चुकी हैं, जिनसे साफ है कि उन्होंने इस ट्रिप को दिल खोलकर एंजॉय किया.

वर्क फ्रंट पर क्या कर रहीं हैं रुबीना

वर्क फ्रंट की बात करें तो रुबीना दिलैक को आखिरी बार रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा' में देखा गया था. इस शो में वह अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ नजर आई थीं और दोनों की जोड़ी को दर्शकों का खूब प्यार मिला था. कुल मिलाकर, रुबीना दिलैक का जापान वेकेशन और उनका ग्लैमरस अवतार इस वक्त सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाया हुआ है.