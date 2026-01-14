पंचायत की मंजू देवी बनी बॉडी बिल्डर, डोले देख भूल जाएंगे ऋतिक और सलमान के बाइसेप्स

वेब सीरीज पंचायत की मंजू देवी नीना गुप्ता अक्सर स्टाइलिश और ग्लैमरस अवतार में नजर आती है. 66 साल की उम्र में भी नीना बेहद फिट और एक्टिव हैं. वह हर दिन वर्कआउट करती हैं और हेल्दी डाइट लेती है, इसी की बदौलत इस उम्र में भी वह यंग और खूबसूरत नजर आती हैं. अक्सर वह अपने ग्लैमरस लुक्स से फैंस को चौंकाती रहती है, लेकिन इस बार उनका मसल लुक लोगों को हैरान कर रहा है, जिसे देख लोग अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे.

नीना गुप्ता का बदला लुक!

नीना गुप्ता ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनके हाथ बहुत मोटे और मस्कुलर दिख रहे थे. पहली तस्वीर में नीना घर पर योगा करती दिख रही हैं. वह योगा मैट पर स्लीवलेस टॉप पहनकर बैठी हैं, लेकिन उनकी उभरी हुई बाइसेप्स ने सबका ध्यान खींच लिया. अगली दो तस्वीरों में वह साड़ियों में नजर आती है और फिर से उनकी बड़ी-बड़ी मसल्स हैरान करती हैं. दरअसल ये तस्वीरें AI से बनाई गई हैं.

‘मसल मॉमी' नीना

तस्वीरों को कैप्शन देते हुए नीना ने लिखा, "नमस्कार, 2026 के लिए नया अवतार ‘मसल मॉमी' अनलॉक हो गया है, @meta.ai को धन्यवाद. अपना मस्कुलर एरा अनलॉक करने के लिए, अपनी फोटो इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपलोड करें, रिस्टाइल पर क्लिक करें और प्रॉम्प्ट टाइप करें “मुझे मस्कुलर बनाओ”. जल्दी से करके पोस्ट करो #GoingToTheGym2026.

यूजर्स बोले- ‘जॉन नीना'

तस्वीरें सामने आते ही वायरल होने लगीं. नीना के फैंस और फॉलोअर्स को ये तस्वीरें बहुत मजेदार लगीं. उनकी एक दोस्त ने लिखा, “2 हफ्ते हम नहीं मिले…और तुझे क्या हो गया बेबी.” वहीं एक फैन ने कमेंट किया, “जॉन सीना नहीं, जॉन नीना”. दूसरे ने लिखा, “सिर्फ नीना जी ही ऐसा कुछ बोल्ड कर सकती हैं. बहुत अच्छा लगा”. एक्ट्रेस मानसी पारेख ने लिखा, “हाहाहाहा मैंने सच में दोबारा देखा.”

नीना गुप्ता का वर्कफ्रंट

नीना गुप्ता सांस, बधाई हो, पंचायत और ऐसे ही कई शोज़ और फिल्मों में अपनी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं. उन्हें आखिरी बार तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी में देखा गया था, जिसमें उन्होंने कार्तिक आर्यन की मां का रोल निभाया था. अब 2026 में पंचायत के नए सीजन में उन्हें देखा जाएगा.