नोरा फतेही-संजय दत्त के गाने 'सरके चुनर' को सुन बौखलाया ये सिंगर, बोला- मुझे यकीन नहीं हो रहा

कन्नड़ फिल्म 'केडी: द डेविल' का हिंदी गाना 'सरके चुनर तेरी सरके' सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, लेकिन अच्छी वजह से नहीं. गाने की डबल मीनिंग वाली लिरिक्स को लेकर काफी आलोचना हो रही है. कई लोग इसे अश्लील और सस्ता बता रहे हैं. अब मशहूर सिंगर अरमान मलिक ने भी इस पर अपनी राय रखी है और कहा है कि कमर्शियल गाने लिखने का स्तर एक नया निचला स्तर छू चुका है. अरमान मलिक ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "यह गाना मेरी टाइमलाइन पर आया. मुझे यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसे दोबारा सुनना पड़ा. कमर्शियल सॉन्गराइटिंग का इतना निचला स्तर देखकर दुख होता है." एक फैन के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया, "मैं शब्दों की कमी महसूस कर रहा हूं. काश इसे कभी न सुना होता."

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यह गाना फिल्म 'केडी: द डेविल' से है, जिसमें नोरा फतेही डांस करती दिख रही हैं. संजय दत्त भी इसमें नजर आते हैं. गाना डांस बार जैसी जगह पर फिल्माया गया है, जहां नोरा दर्जनों बैकअप डांसर्स के साथ परफॉर्म कर रही हैं. लिरिक्स रकीब आलम ने लिखे हैं, म्यूजिक अर्जुन जन्या का है और वोकल्स मंगली ने दिए हैं. गाने की शुरुआती लाइनें काफी ग्राफिक और डबल मीनिंग वाली हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने भी गाने की काफी आलोचना की है.

This showed up on my timeline and I had to replay it just to make sure I heard it right. Sad to see commercial songwriting hit a new low.. https://t.co/BMMABqblnW — ARMAAN ✦ (@ArmaanMalik22) March 16, 2026

फिल्म 'केडी: द डेविल' 1970 के दशक की बैकग्राउंड पर बनी है. इसमें मुख्य भूमिका में ध्रुवा सरजा हैं. फिल्म में संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी और रीशमा नानैया भी हैं. यह एक्शन-क्राइम ड्रामा है, जिसकी रिलीज 30 अप्रैल 2026 को होने वाली है. अरमान मलिक की यह प्रतिक्रिया गाने रिलीज होने के कुछ घंटों बाद आई और अब यह ट्रेंड कर रही है. बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में ऐसे गानों पर बहस छिड़ गई है कि क्या कमर्शियल सफलता के चक्कर में क्वालिटी और संस्कृति की अनदेखी हो रही है.