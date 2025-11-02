विज्ञापन

क्योंकि सास भी कभी बहू थी का नया प्रोमो कर देगा फैंस को खुश, वृंदा और अंगद की शादी करवाएगी तुलसी, लेकिन...

एक्ट्रेस स्मृति ईरानी के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का नया प्रोमो आ गया है, जिसमें तुलसी अंगद और वंदा को शादी के बाद आशीर्वद देते हुए नजर आ रही है. 

Read Time: 2 mins
क्योंकि सास भी... में हुई वृंदा और अंगद की शादी
नई दिल्ली:

टीवी एक्ट्रेस स्मृति ईरानी का पॉपुलर टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' फैंस के बीच एक बार फिर फेमस हो गया है. सीरियल टीआरपी (टेलीविजन रेटिंग पॉइन्ट) की टॉप फाइव की रेस में शामिल है. जबकि मेकर्स शो में नए नए ट्विस्ट लाने वाले हैं. हाल ही में शो में नए लीप की चर्चा हो रही थी. जबकि फैंस अंगद और वृंदा की शादी का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी का प्रोमो वायरल हो रहा है, जिसे देख फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं. 

प्रोमो में दिखाया गया है कि 5 नवंबर साढ़े 10 बजे से नया ट्विस्ट दिखाया जाएगा. क्लिप में वृंदा और अंगद शादी के आउटफिट में नजर आ रहे हैं और तुलसी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहती है, दिल की सुनी दुनिया की नहीं. दुनिया तो ऊंच नीच के तराजू में रिश्तों को तोलती रहती है. इसके बाद मिहिर की एंट्री होती है और वह कहता है, बच्चों को लेकर तुमने फिर से अपनी मनमानी कर दी ना. 

आगे तुलसी कहती है, बच्चों की खुशी में ही तो मां बाप की खुशी होती है. तो मिहिर गुस्से में कहता है, तो कहां गई थी परी की खुशी जब तुमने उसके खिलाफ गवाही दी थी. अंगद की शादी मेरे पीठ पीछे करवाकर तुमने कौन सी खुशी की बात कर रही है. इसके बाद मिहिर गुस्से में तुलसी से रिश्ता तोड़ने की बात करता हुआ नजर आती है. प्रोमो देखने के बाद फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं और अंगद औऱ वृंदा की लव स्टोरी देखने के लिए काफी इंतजार कर रहे हैं. 

बता दें कि शो हर रात 10 बजकर 30 मिनट पर स्टार प्लस पर प्रसारित होता है. शो की कहानी तुलसी के मोटापे से शुरू हुई थी, जिसके बाद घरेलू हिंसा, एक्सट्रा मैरिटल अफेयर और उम्र संबंधी समस्याओं को कहानी के रूप में दिखाया गया. इन्हीं वजहों से सीरियल आज 'अनुपमा' को टक्कर दे रहा है, जो हमेशा टीआरपी चार्ट में टॉप वन पर विराजमान रहता है.

