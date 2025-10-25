विज्ञापन

नागिन की झलक रिलीज, मेकर्स ने नहीं दिखाया हीरोइन का चेहरा, सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया कौन है नई नागिन

प्रियंका चहर चौधरी अगर इस शो का हिस्सा बनती हैं तो बिग बॉस के बाद ये उनका दूसरा बड़ा शो होगा. क्योंकि ये इस शो की दीवानगी ही है कि इसके इतने सीजन आ चुके हैं.

Read Time: 2 mins
Share
नागिन की झलक रिलीज, मेकर्स ने नहीं दिखाया हीरोइन का चेहरा, सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया कौन है नई नागिन
नागिन की नई झलक
Social Media
नई दिल्ली:

छोटे पर्दे पर नागिन फैन्स को लंबे समय से शो के नए सीजन का इंतजार था और अब फाइनली इस शो की एक झलक रिलीज कर दी गई है. झलक देखकर फैन्स अंदाजा लगा रहे हैं कि नए सीजन की नई नागिन कोई और नहीं बल्कि प्रियंका चहर चौधरी हैं. लंबे समय से प्रियंका के नाम की चर्चा थी लेकिन प्रियंका ने इन अफवाहों को झूठ बताया था अब इस झलक को देख फिर से उनका नाम चर्चा में आ गया है. झलक ने नागिन की झलक को दिखाई लेकिन चेहरा रिवील नहीं किया है.

कमेंट्स की बात करें तो कलर्स टीवी की इस पोस्ट पर पहली ही कमेंट जो फिलहाल दिख रहा है उस पर एक यूजर ने लिखा है, प्रियंका चहर चौधरी हमारी नागिन, हर हर महादेव. एक ने लिखा, प्रियंका और इसके साथ दिल वाले इमोजी बनाए. एक ने कमेंट किया, प्रियंका मेन लीड हैं. एक ने लिखा, प्रियंका इस शो में आग लगा देंगी. एक ने कमेंट किया, चैट जीपीटी से प्रोमो बना दिया. इस पोस्ट पर हर तीसरे कमेंट में प्रियंका का ही नाम लिया जा रहा था.

प्रियंका चहर चौधरी अगर इस शो का हिस्सा बनती हैं तो बिग बॉस के बाद ये उनका दूसरा बड़ा शो होगा. क्योंकि ये इस शो की दीवानगी ही है कि इसके इतने सीजन आ चुके हैं. फैन्स को हर सीजन के साथ एक नई नागिन का इंतजार रहता है. अभी तक मौनी रॉय, तेजस्वी प्रकाश, अनीता हसनंदानी, सुरभि चंदना इस शो से काफी फेम हासिल कर चुकी हैं. अब देखना होगा कि नए सीजन में वाकई प्रियंका चहर चौधरी हैं या कोई और चेहरा नजर आता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Naagin, Naagin Teaser, Naagin Glimpse, Naagin Main Lead Actress, Priyanka Chahar Choudhary, Priyanka Chahar Choudhary Naagin, Priyanka Chahar Choudhary Instagram, Priyanka Chahar Choudhary Age, Priyanka Chahar Choudhary Net Worth
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com