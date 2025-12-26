नागिन 7 में दिखेंगी प्रियंका चाहर चौधरी, पिछली नागिनों से हुई तुलना, बोलीं- यह मेरे लिए गर्व की बात है

टीवी की दुनिया में 'नागिन' शो पिछले छह सीजन से लाखों दर्शकों का मनोरंजन करता आया है. यह शो अपने किरदारों, रहस्यमय कहानियों और शानदार विजुअल्स की वजह से बेहद लोकप्रिय है. हर सीजन में नई 'नागिन' के किरदार ने दर्शकों को स्क्रीन से जोड़े रखा और उनकी पसंदीदा बन गई. अब, सातवें सीजन में इस आइकॉनिक रोल को निभाने के लिए प्रियंका चाहर चौधरी सामने आई हैं. उनकी एंट्री ने फैंस के बीच उत्साह पैदा कर दिया है. आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में प्रियंका चाहर चौधरी ने अपने अनुभव और चुनौतियों के बारे में बात की.

उन्होंने कहा, ''जब किसी ऐसे शो में काम करना होता है जिसका पहले से इतना बड़ा नाम और फैन फॉलोइंग हो, तो चुनौतियां स्वाभाविक तौर पर बढ़ जाती हैं. लेकिन मैं अपने किरदार के लिए 100 प्रतिशत मेहनत कर रही हूं. एक कलाकार को हमेशा अपनी एक्टिंग पर फोकस करना चाहिए और किसी भी तुलना या आलोचना से प्रभावित नहीं होना चाहिए.''

प्रियंका ने कहा, "तुलना होना आम बात है, क्योंकि दर्शक हमेशा नए कलाकारों की तुलना पिछले सीजन की अभिनेत्रियों से करते हैं. तुलना को सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए, इससे घबराना नहीं चाहिए. पिछले छह सीजन में कई अभिनेत्रियों ने नागिन का किरदार शानदार निभाया है और यह मेरे लिए गर्व की बात है कि अब मैं इस सीरीज की विरासत को आगे बढ़ा रही हूं. मेरा लक्ष्य केवल ईमानदारी से अपने किरदार को निभाना है और हर एपिसोड में पूरी कोशिश करना है."

वहीं, शो में अहम किरदार निभा रहे नमिक पॉल ने भी आईएएनएस से बात की और कहा, ''इतने बड़े और चर्चित शो का हिस्सा बनना किसी भी एक्टर के लिए गर्व की बात होती है. जब किसी प्रोजेक्ट से इंडस्ट्री के बड़े नाम जुड़े हों, तो उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है. शो की कहानी और टीम बेहद शानदार है. मेरा मानना है कि 'नागिन 7' इंडियन टेलीविजन के सबसे बड़े लॉन्च में से एक साबित हो सकता है. मैं इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखता हूं. मैं खुद को इस बड़े प्रोजेक्ट का एक छोटा सा, लेकिन अहम हिस्सा मानता हूं.''

अपने अनुभव साझा करते हुए नमिक ने बताया, '''नागिन' जैसे शो में लगभग सौ लोगों की एक बड़ी टीम काम करती है. ऐसे में हर किसी की भूमिका अहम होती है. अगर हर इंसान अपने काम पर फोकस करे और ईमानदारी से योगदान दे, तो पूरी टीम का काम आसान हो जाता है और नतीजा भी बेहतर निकलता है.''

'नागिन 7' में प्रियंका चाहर चौधरी इच्छाधारी नागिन की भूमिका निभा रही हैं. उनके अलावा, ईशा सिंह, साहिल उप्पल, विहान वर्मा, रिब्बू मेहरा, कुशाग्र दुआ, प्रतीक्षा राय, निवेदिता पाल और आफरीन दबेस्तानी जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. कहानी हमेशा की तरह नागलोक, बदला, प्यार और साजिशों के इर्द-गिर्द घूमेगी, लेकिन इस बार मेकर्स ने इसे और बड़े स्तर पर पेश करने की तैयारी की है.