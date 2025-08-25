बिग बॉस 19 को पहले दिन ही मिल गई सबसे बड़ी चुनौती! एकता कपूर ने शेयर कर दिया नागिन 7 का पहला प्रोमो

बिग बॉस 19 का प्रीमियर हो चुका है, जिसमें 16 कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई है. सलमान खान का ये शो शुरुआत से चर्चा में रहा है. वहीं अब प्रीमियर होने के बाद फैंस बिग बॉस हाउस वाले लड़ाई झगड़े और कैमेस्ट्री के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. लेकिन बिग बॉस 19 के पहले एपिसोड की शुरुआत भी नहीं हुई कि एकता कपूर ने अपने मचअवेटेड शो नागिन 7 का प्रोमो शेयर कर दिया है, जिसे देखने के बाद फैंस सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि नागिन का जहर बिग बॉस 19 को टक्कर दे पाएगा या नहीं.

कलर्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किए गए प्रोमो में नागिन 7 की एक्ट्रेस की झलक भले ही ना दिखी हो. लेकिन असली नागिन जरुर दर्शकों का ध्यान खींच रही है. प्रोमो को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, जिस की बेसब्री से राह देखी आपने हर दिन. आ रही है आपसे मिलने नागिन. इस प्रोमो को देखने के बाद लोगों ने रिएक्शन दिया है.

गौरतलब है कि नागिन 7 में नागिन के रोल के लिए प्रियंका चाहर चौधरी से लेकर सुरभि ज्योति के शो में नजर आने की चर्चा चल रही है. हालांकि अब यह तो आगे जाकर पता चलेगा कि आखिर कौन होगी नागिन 7 की नागिन. लेकिन जो भी हो इसका असर बिग बॉस 19 की टीआरपी पर तो जरुर पड़ता हुआ दिखेगे.

