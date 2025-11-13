बिग बॉस 19 से बाहर हुए मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना के छूए पैर, घरवालों से मांगी माफी, लोग बोले- रियल बॉन्ड

बिग बॉस 19 का फिनाले करीब है, जिसके चलते मेकर्स ने रफ्तार पकड़ते हुए एक के बाद एक इविक्शन का ट्विस्ट शो में दिखाना शुरू कर दिया है. हाल ही में अभिषेक बजाज और नीलम गिरी वीकेंड पर इविक्ट हुए. जबकि अब मिड वीक में मृदुल तिवारी का एलिमिनेशन हो गया है. दरअसल, बीच हफ्ते में वोटिंग के जरिए बिग बॉस के लिविंग रूम में मृदुल तिवारी शो से बाहर हो गए. इसके बाद गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे और बाकी सभी घरवाले इमोशनल होते हुए नजर आए. इतना ही नहीं जाते जाते मृदुल तिवारी ने गौरव खन्ना के पैर भी छूए.

लेटेस्ट एपिसोड में लाइव ऑडियंस घरवालों को देखने के लिए आई. जहां एक टास्क के जरिए गौरव खन्ना और शाहबाज बादेशा शो कैप्टन्सी के कंटेंडर बने. जबकि मृदुल तिवारी बॉटम में होने के कारण शो से बाहर हो गए. इस दौरान गौरव खन्ना काफी इमोशनल होते हुए नजर आए. जहां गौरव खन्ना ने मृदुल को अपनी एक चीज दी तो वहीं मृदुल ने उनके पैर छूए. इसके अलावा उन्होंने कुनिका और फरहाना से उनके बर्ताव के लिए माफी भी मांगी. वहीं उन्होंने प्रणीत मोरे से कहा, ये हमारे ग्रुप के साथ ही हो रहा है.

इसके बाद गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे आपस में बातचीत करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि उनके ग्रुप के साथ ही ऐसा हो रहा है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अभिषेक बजाज के बाद मृदुल तिवारी का इविक्शन गौरव खन्ना के लिए झटका है क्योंकि वह इन दो लोगों से करीब थे. जबकि प्रणीत मोरे भी बीमारी के कारण शो से एक बार बाहर आ चुके हैं.

बता दें कि बिग बॉस 19 का फिनाले 7 दिसंबर को होने की संभावना है. वहीं अब मृदुल तिवारी के इविक्शन के बाद गौरव खन्ना, अशनूर कौर, प्रणीत मोरे, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, कुनिका सदानंद, तान्या मित्तल, शहबाज बादेशा और मालती चाहर शो में बने हुए हैं.