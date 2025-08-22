मौनी रॉय के परफेक्ट फिगर का राज है दिल्ली का यह फूड, एक्ट्रेस ने किया खुलासा

एक्ट्रेस मौनी रॉय अपनी फिटनेस और खूबसूरत फिगर के लिए चर्चा में बनी रहती. वहीं फिटनेस को मेंटेन करने के लिए वह रेगुलर एक्सरसाइज और एक अच्छी डाइट भी फॉलो करती हैं. ऐसे में अगर आपको लगता है, कि वह सिर्फ डाइट का खाना खाती है, तो ऐसा नहीं है. कभी- कभी वह खुद को खुश करने के लिए तला हुआ फूड भी खाना पसंद करती है. बता दें, डायरेक्टर मधुर भंडारकर की आने वाली फिल्म "द वाइव्स" के सेट पर मौनी रॉय छोले-भटूरे का लुत्फ उठाती हुई दिखीं. इस समय फिल्म की शूटिंग दिल्ली में चल रही है और हम सभी जानते हैं, दिल्ली का खाना- पीना काफी टेस्टी होता है और दिल्ली के छोले- भटूरे बेस्ट माने जाते हैं.



इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस ने बताया- छोले- भटूरे है फिटनेस राज



टीवी शो नागिन और देवों के देव... महादेव के साथ-साथ ब्रह्मास्त्र और मेड इन चाइना फिल्मों के लिए जानी जाने वाली मौनी रॉय ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर छोले भटूरे खाते हुए वीडियो और तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, "द वाइव्स" के सेट पर यह मेरी डाइट है, क्योंकि डायरेक्टर चाहते हैं कि मैं बहुत फिट रहूं. इसलिए, छोले-भटूरे मुझे फिट रखेंगे", इसी के साथ उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन दिया, "जब डायरेक्टर साहब आपको रनिंग शूट में छोला भटूरा खिलाते हैं". बता दें, मौनी रॉय के अलावा फिल्म "द वाइव्स" में सोनाली कुलकर्णी, रेजिना कैसेंड्रा, राहुल भट्ट, सौरभ सचदेवा, अर्जन बाजवा और फ्रेडी दारुवाला भी हैं.



जानें- मौनी रॉय के एक्टिंग करियर के बारे में



मौनी के सफर की बात करें तो, एक्ट्रेस ने टेलीविजन सीरियल "क्यों की सास भी कभी बहू थी" से पहचान पाई थी और यही से ही अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. आज वह भारतीय टेलीविजन पर सबसे पॉपुलर चेहरों में से एक हैं.



फिल्मों की बात करें, तो अक्षय कुमार के साथ "गोल्ड" से उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ था. इसके बाद, मौनी ने फिल्म "मेड इन चाइना" में काम किया था. उनका टीवी शो "नागिन" भी काफी सुपरहिट रहा था.