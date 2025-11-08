मौनी रॉय ने बताया 21 की उम्र में बॉलीवुड में ओछी हरकत का किया सामना, कहा- उस आदमी ने मेरे चेहरा पकड़ा और...

एक्ट्रेस मौनी रॉय ने टीवी से बॉलीवुड तक का सफर बखूबी तय किया है. उन्होंने नागिन से लेकर देवों के देव महादेव में माता सति का किरदार निभाकर फैंस का दिल जीता. हालांकि यह सफर उनका आसान नहीं रहा, जिसका खुलासा एक्ट्रेस ने हाल ही में किया. मौनी ने बॉलीवुड में अपने शुरूआती दिनों की बात अपूर्वा मुखीजा के शो स्पाइस इट अप में की और बताया कि 21 की उम्र में उन्होंने ओछी हरकत का सामना किया. मौनी ने कहा कि वह एक ऑफिस में नरेशन के लिए गई थी जहां कुछ लोग मौजूद थे.

मौनी रॉय ने कहा, मैं 21-22 साल की थी. एक सीन था, जिसमें एक लड़की स्विमिंग पूल में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और तब हीरो उसकी जान बचाने के लिए माउथ टू माउथ सीपीआर देता है. उस आदमी ने मेरा चेहरा पकड़ा और माउथ टू माउथ सीपीआर दिखाया. ये कुछ सेकंड में हुआ, जिसके चलते मैं समझ नहीं पाई कि आखिर हुआ क्या. मैं कांपने लगी और नीचे भागीं. इसने मुझे लंबे समय तक डरा दिया था. हालांकि मौनी रॉय ने यह नहीं बताया कि वह एक्टर, डायरेक्टर या कास्टिंग एजेंट था.

वर्कफ्रंट की बात करें तो मौनी रॉय को टीवी शो नागिन और देवों के देव महादेव के लिए जाना जाता है. जबकि रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र में वह अहम किरदार निभाते हुए नजर आई थीं. है जवानी तो इश्क होना है में नजर आने वाली हैं, जिसे डेविड धवन डायरेक्टर कर रहे हैं. वहीं पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर भी इस रोमांटिक कॉमेडी में नजर आने वाले हैं. फिल्म 2026 में रिलीज होगी.