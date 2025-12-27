सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान हिट और फ्लॉप? जानें टीजर देख क्या बोले लोग

Battle of Galwan Social Media Reaction: सलमान खान ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी आने वाली फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान' का टीजर रिलीज किया, जिसने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा तेज कर दी. टीजर छोटा है, लेकिन असरदार है. शुरुआत से ही गंभीर माहौल, खामोशी और देश के लिए जज़्बा साफ महसूस होता है. सेना की वर्दी में सलमान खान का लुक लोगों को काफी पसंद आ रहा है और फैंस इस नए अवतार की तारीफ कर रहे हैं.

टीजर में सलमान खान एक सेना अधिकारी के रूप में नजर आते हैं. उनका शांत लेकिन मजबूत अंदाज कहानी की गंभीरता को दिखाता है. बिना ज्यादा संवाद के भी टीजर भावनाएं पहुंचाने में सफल रहता है. पहाड़ी इलाका, ठंडा मौसम और कठिन हालात यह एहसास दिलाते हैं कि फिल्म एक सच्ची और कठिन कहानी पर आधारित है. टीजर देखकर साफ लगता है कि फिल्म में बहादुरी और बलिदान को अहम जगह दी गई है.

Just watched the teaser of Battle Of Galwan and Salman Khan ka toh me Or bada fan hogaya!❤️ Powerful, pride and dhamaakedaar! 💥 — p̶i̶y̶u̶s̶h̶ Babu 𓅃 (@realpiyush_) December 27, 2025

Dil jeet liya bhaijaan ne toh! What a fabulous teaser of Battle of Galwan! Absolutely extraordinary! 🇮🇳❤️ — Mukesh Parmar™ (@mukeshparmar146) December 27, 2025

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं. कई फैंस ने लिखा कि सलमान खान का यह लुक अब तक के सबसे दमदार लुक्स में से एक है. कुछ लोगों ने कहा कि टीजर देखकर रोंगटे खड़े हो गए. वहीं कई यूजर्स ने इसे साल के बेहतरीन टीजर्स में गिना है. फैंस का मानना है कि यह फिल्म सलमान खान के करियर की खास फिल्मों में शामिल हो सकती है.

Battle for Galwan teaser ne toh ekdum dhamaka macha diya! What a teaser!❤️🇮🇳 Goosebumps agaye! — Delhi Wala Boyfriend 🍁 (@Delhiwalaboy) December 27, 2025

Loving the powerful aura of Salman Khan in the teaser of Battle for Galwan!💥 Easily the best teaser of the year! Majja agaya! 🇮🇳 — Eleven 🧢 (@UrElevenn) December 27, 2025

टीजर में बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी असरदार है. उसीक कहानी की गंभीरता को और गहरा बनाता है. हर सीन में तनाव और भावना साफ नजर आती है. टीजर बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिखाता, लेकिन जितना दिखाता है, वही दर्शकों को फिल्म के लिए उत्साहित करने के लिए काफी है. यही वजह है कि लोग पूरी फिल्म देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Ye hai is year ender ka sabse acha gift! ✨The teaser of Battle Of Galwan! Salman Khan in uniform hits different! 🫡❤️ — Ashutosh Dubey (@BeinGasH18) December 27, 2025

‘बैटल ऑफ गलवान' का निर्देशन अपूर्वा लखिया ने किया है. फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. इस फिल्म को सलमा खान ने सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. टीजर के बाद यह साफ है कि मेकर्स ने कहानी और प्रस्तुति पर खास ध्यान दिया है. अब दर्शकों को फिल्म की रिलीज डेट का इंतज़ार है और उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन करेगी.