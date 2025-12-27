विज्ञापन

सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान हिट और फ्लॉप? जानें टीजर देख क्या बोले लोग

Battle of galwan Social Media Reaction: सलमान खान ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी आने वाली फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीजर रिलीज किया, जिसने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा तेज कर दी.

Read Time: 3 mins
Share
सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान हिट और फ्लॉप? जानें टीजर देख क्या बोले लोग
सोशल मीडिया पर बैटल ऑफ गलवान को मिला शानदार रिस्पांस
नई दिल्ली:

Battle of Galwan Social Media Reaction: सलमान खान ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी आने वाली फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान' का टीजर रिलीज किया, जिसने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा तेज कर दी. टीजर छोटा है, लेकिन असरदार है. शुरुआत से ही गंभीर माहौल, खामोशी और देश के लिए जज़्बा साफ महसूस होता है. सेना की वर्दी में सलमान खान का लुक लोगों को काफी पसंद आ रहा है और फैंस इस नए अवतार की तारीफ कर रहे हैं.

टीजर में सलमान खान एक सेना अधिकारी के रूप में नजर आते हैं. उनका शांत लेकिन मजबूत अंदाज कहानी की गंभीरता को दिखाता है. बिना ज्यादा संवाद के भी टीजर भावनाएं पहुंचाने में सफल रहता है. पहाड़ी इलाका, ठंडा मौसम और कठिन हालात यह एहसास दिलाते हैं कि फिल्म एक सच्ची और कठिन कहानी पर आधारित है. टीजर देखकर साफ लगता है कि फिल्म में बहादुरी और बलिदान को अहम जगह दी गई है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं. कई फैंस ने लिखा कि सलमान खान का यह लुक अब तक के सबसे दमदार लुक्स में से एक है. कुछ लोगों ने कहा कि टीजर देखकर रोंगटे खड़े हो गए. वहीं कई यूजर्स ने इसे साल के बेहतरीन टीजर्स में गिना है. फैंस का मानना है कि यह फिल्म सलमान खान के करियर की खास फिल्मों में शामिल हो सकती है.

टीजर में बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी असरदार है. उसीक कहानी की गंभीरता को और गहरा बनाता है. हर सीन में तनाव और भावना साफ नजर आती है. टीजर बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिखाता, लेकिन जितना दिखाता है, वही दर्शकों को फिल्म के लिए उत्साहित करने के लिए काफी है. यही वजह है कि लोग पूरी फिल्म देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

‘बैटल ऑफ गलवान' का निर्देशन अपूर्वा लखिया ने किया है. फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. इस फिल्म को सलमा खान ने सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. टीजर के बाद यह साफ है कि मेकर्स ने कहानी और प्रस्तुति पर खास ध्यान दिया है. अब दर्शकों को फिल्म की रिलीज डेट का इंतज़ार है और उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन करेगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Battle Of Galwan, Battle Of Galwan Teaser, Salman Khan, Salman Khan New Film, Battle Of Galwan Teaser Reaction
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com