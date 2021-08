मौनी रॉय के डांस के दीवाने हुए फैन्स, बार-बार देखा जा रहा Video

डांस वीडियो किया शेयर

मौनी रॉय (Mouni Roy) ने अपना ये डांस वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, मौनी रॉय (Mouni Roy Dance) इस वीडियो में ट्रेंड में चल रहे ब्रेकफास्ट चैलेंज म्यूजिक पर डांस कर रही हैं. इस वीडियो में उनके साथ उनके दो पार्टनर और है. जो उनका डांस में भरपूर साथ दे रही हैं. उनके डांस स्टेप भी जबरदस्त लग रहे हैं. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Because why not, With em cuties'. वहीं उनके इस वीडियो पर अब तक 2.6 मिलियन व्यूज आ चुके हैं.

इस फिल्म में आएंगी नजर

मौनी रॉय (Mouni Roy) का हालही में नया गाना 'बैठे-बैठे' रिलीज हुआ है. वहीं इससे पहले 'पतली कमरिया' गाने में उन्हें देखा गया था. अब वह अपनी अपकमिंग फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के साथ नजर आएंगी. इससे पहले मौनी वेब सीरीज 'लंदन कॉन्फिडेंशियल' में भी नजर आ चुकी हैं. जिसमें उनकी परफॉर्मेंस खूब पसंद की गई.