ट्रेकिंग पर गई थी एक्ट्रेस, तेंदुए की दहाड़ सुन कांपे पैर, जान बचाने के लिए भागने की आई नौबत

एक्ट्रेस मौनी रॉय हाल ही में ट्रेक पर गई थीं. जहां उन्होंने एक तेंदुए की आवाज सुनीं, जिसके बाद वह अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागीं. इसका खुलासा एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए किया, जिसमें उन्होंने अपने ट्रेक की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं. लेकिन अपने कैप्शन से एक्ट्रेस ने फैंस को चौंका दिया. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, आज जंगल में ट्रेकिंग करने गए. ऊपर-नीचे चले, झरनों के बीच से गुजरे, एक तेंदुए की दहाड़ सुनी और जान बचाकर भागे. हैप्पी हॉलीडेज सभी को. मैरी वन.

एक्ट्रेस की इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स के रिएक्शन आ रहे हैं. एक्ट्रेस दिशा पाटनी, जो मौनी रॉय की बेस्ट फ्रेंड हैं. उन्होंने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, खूबसूरत. एक फैन ने लिखा, नागिन अपनी नागमनी जंगलों में ढूंढ रही है. तीसरे यूजर ने लिखा, वाह खूबसूरत नेचर और गर्ल.

इससे पहले एक्ट्रेस ने घर पर बने बंगाली खाने की झलक फैंस को दिखाई थी. इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक्ट्रेस ने फैंस से पूछा कि वह क्या बना रही हैं. वहीं एक्ट्रेस ने एक और हिंट दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके किचन में कुछ मिल रहा है. मौनी ने खुलासा किया कि बंगाली खाना बन रहा है, जिसमें दीमार झाल, आलू शेद्धो और घी चावल. इसकी एक फोटो भी एक्ट्रेस ने शेयर की थी.

वर्कफ्रंट की बात करें तो मौनी रॉय ओटीटी थ्रिलर प्रोजेक्ट में नजर आने वाली हैं, जिसमें उनके साथ निमृत कौर आहलूवालिया और शाहिर शेख नजर आएंगे.