मौनी रॉय के साथ स्टेज पर बदसलूकी, हरियाणा के इवेंट में गाली गलौज और भद्दे कमेंट्स किए जाने पर एक्ट्रेस का छलका दर्द,'बेहद अपमानित महसूस हुआ'

मौनी रॉय हाल ही में हरियाणा के करनाल में एक इवेंट में पहुंची. जहां एक बेहद परेशान कर देने वाले अनुभव के बारे में उन्होंने शेयर किया. यह इवेंट एक सेलिब्रेशन के लिए था, वह एक ऐसे पल में बदल गया जिसने एक्ट्रेस को हिलाकर रख दिया और गुस्सा दिला दिया. इंस्टाग्राम स्टोरीज पर मौनी ने एक डिटेल नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें ऑडियंस, जिनमें बुजुर्ग आदमी भी शामिल थे. कथित तौर पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. अपनी पोस्ट में मौनी रॉय ने कुछ भी नहीं छिपाया. उन्होंने लिखा, "कल करनाल में एक इवेंट था और मैं वहां लोगों के व्यवहार से बहुत निराश हूं, खासकर दो अंकल, जिनकी उम्र दादा-दादी बनने लायक है."

उन्होंने बताया कि जैसे ही वह स्टेज की ओर बढ़ीं, चीजें जल्दी ही असहज हो गईं. उन्होंने लिखा, "जैसे ही इवेंट शुरू हुआ और मैं स्टेज की ओर बढ़ी, अंकल और परिवार के सदस्यों (सभी पुरुष) ने तस्वीरें क्लिक करने के लिए मेरी कमर पर हाथ रखा." मौनी रॉय ने आगे कहा कि उन्होंने तुरंत आपत्ति जताई. "जब मैंने कहा 'सर प्लीज अपना हाथ हटा लीजिए', तो उन्हें यह पसंद नहीं आया." एक्ट्रेस के अनुसार, स्टेज पर पहुंचने के बाद स्थिति और खराब हो गई.

मौनी रॉय ने शेयर किया, "स्टेज पर तो और भी बुरी कहानी थी. दो अंकल ठीक सामने खड़े होकर मुझ पर भद्दे कमेंट कर रहे थे, भद्दे इशारे कर रहे थे. नाम लेकर बुला रहे थे." उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले इसे विनम्रता से संभालने की कोशिश की. "मैंने पहले उन्हें विनम्रता से इशारा किया कि ऐसा न करें, जिस पर उन्होंने मुझ पर गुलाब फेंकना शुरू कर दिया." एक समय तो एक्ट्रेस ने परफॉर्मेंस के बीच में ही जाने की कोशिश की. उन्होंने लिखा, "मैं परफॉर्मेंस के बीच में मैं स्टेज से बाहर जाने लगी, लेकिन फिर तुरंत वापस आकर अपनी परफॉर्मेंस पूरी की." इसके बावजूद यह सब बंद नहीं हुआ. उन्होंने निराशा के साथ कहा कि "किसी भी परिवार या ऑर्गनाइजर ने उन्हें आगे से नहीं हटाया."

मौनी रॉय ने यह भी बताया कि स्थिति कितनी असुरक्षित महसूस हो रही थी. उन्होंने आगे कहा, "स्टेज ऊंचाई पर था और ये अंकल लो एंगल से वीडियो बना रहे थे. जब किसी ने उन्हें रोकने के लिए कहा तो उन्होंने उन्हें गाली दी." स्टार ने बताया कि वह इस घटना से कितनी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं. उन्होंने कहा, "मैं अपमानित, सदमे में हूं और चाहती हूं कि अधिकारी इस असहनीय व्यवहार के लिए कार्रवाई करें."

अपने नोट में आगेमौनी रॉय ने लिखा, "हम कलाकार हैं जो अपनी कला के जरिए ईमानदारी से रोजी-रोटी कमा रहे हैं. सोचिए ये लोग क्या करेंगे, अगर इनके दोस्त इनकी बेटियों, बहनों या किसी भी परिवार के सदस्य के साथ ऐसा ही व्यवहार करें, शर्म आनी चाहिए तुम पर." उन्होंने आगे कहा कि हालांकि वह आमतौर पर नेगेटिव अनुभवों को शेयर करने से बचती हैं, लेकिन इस घटना ने सारी हदें पार कर दीं. मौनी ने आखिर में कहा, "मुझे अपना देश, हमारे लोग, हमारी परंपराएं पसंद हैं, लेकिन यह? हिम्मत तो देखो. मर्द होने का घमंड." वर्क फ्रंट की बात करें तो, मौनी रॉय आखिरी बार फारुक कबीर द्वारा निर्देशित JioHotstar शो सलाकार में नजर आई थीं.