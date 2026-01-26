दिशा पाटनी खुद से 5 साल छोटे तलविंदर को कर रही हैं डेट? नए वीडियो में हाथ थामे आए नजर

दिशा पाटनी एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ से अलग होने के बाद अब एक्ट्रेस पंजाबी सिंगर तलविंदर को डेट कर रही हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर दिशा और तलविंदर का एक बेहद रोमांटिक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिशा बेहद खुश और नजर आ रही हैं. दिशा और तलविंदर दोनों एक-दूसरे के साथ काफी कमफर्टेबल और करीब दिख रहे हैं. दोनों के बीच डेटिंग की खबरें पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. अब ऐसे में नए वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स को एक बार फिर चर्चा का मौका दे दिया है.

दिशा और तलविंदर को लेकर पहली खबरें तब आईं दोनों साथ में नुपुर सेनॉन की शादी में नजर आए. इसके बाद रिसेप्शन पर भी दिशा और तलविंद दोनों ही आए. तलविंदर दिशा के साथ तो नहीं लेकिन उनकी करीबी दोस्त मौनी रॉय के साथ खूब पोज मारते दिखे. कई मौकों पर उन्हें हाथ में हाथ डाले घूमते हुए स्पॉट किया गया. अब फैन्स के बीच इसकी चर्चा तेज हो गई है. हालांकि अभी तक दिशा या तलविंदर ने इस रिश्ते की ऑफीशियल कनफर्मेशन नहीं दी है.

बता दें कि दिशा का टाइगर श्रॉफ के साथ लंबे समय तक लिंक अप रहा है. दोनों ने कभी कनफर्म नहीं किया था लेकिन वेकेशन और हॉलिडे से कई ऐसी तस्वीरें आईं जिन्होंने इनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने की हिंट दी. अब फिलहाल दिशा का नाम तलविंदर से जोड़ा जा रहा है. फैन्स इनकी तस्वीरें और वीडियोज पसंद कर रहे हैं और इस इंतजार में हैं कि वे जल्द कोई ऑफीशियल अनाउंसमेंट करें. वैसे अगर एज डिफ्रेंस की बात करें तो तलविंद, दिशा पाटनी से पांच साल छोटे हैं.