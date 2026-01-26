विज्ञापन

मौनी रॉय के साथ हुई घटना पर दीपक नांदल ने दिया रिएक्शन, कही ये बात

बॉलीवुड अभिनेत्री मौनी रॉय को हाल ही में एक बुरे अनुभव का सामना करना पड़ा. एक्ट्रेस के साथ हरियाणा के करनाल में बुरा बर्ताव किया गया. यह घटना एक इवेंट में हुई. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेत्री मौनी रॉय को हाल ही में एक बुरे अनुभव का सामना करना पड़ा. एक्ट्रेस के साथ हरियाणा के करनाल में बुरा बर्ताव किया गया. यह घटना एक इवेंट में हुई. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ.इतना ही नहीं खुद मौनी रॉय ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया. अब इस पूरे मामले में फैजलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले दीपक नांदल ने अपना रिएक्शन दिया है. दीपक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर मौनी रॉय के साथ हुई घटना पर दुख जताया है. 

क्या बोला दीपक नांदल

दीपक नांदल ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मैंने आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री मौनी रॉय जी करनाल में एक वेडिंग इवेंट पर परफॉर्म करने आई थीं. वहां उनके साथ दो बुज़ुर्गों द्वारा उत्पीड़न (हैरसमेंट) किया गया. मैंने इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 10 साल काम किया है बतौर प्रोड्यूसर. हमने हरियाणा का नाम और हरियाणवी इंडस्ट्री को बहुत मेहनत से यहां तक पहुंचाया है.'

आगे क्या कहा

दीपक ने पोस्ट के आखिरी में लिखा, 'और इस तरीके के घटिया किस्म के लोग महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं. कोई मुंबई से उठकर यहां बदतमीजी सहने नहीं आया. तुमने पैसे दिए तो क्या उन्हें खरीद लिया? मैं हरियाणा सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे आदमियों के साथ सख़्त कार्रवाई की जाए. नहीं तो मेरे पास इनकी पूरी डिटेल आ गई है, इनका हिसाब मैं खुद करूंगा.' दीपक नांदल का पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मौनी रॉय के फैंस उनकी पोस्ट पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. मौनी रॉय टीवी की भी मशहूर अभिनेत्री रही हैं

