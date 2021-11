मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदालसा को-स्टार सुधांशु संग जोरदार डांस करती आईं नजर, अनघा भोसले का यूं आया कमेंट

मदालसा शर्मा का डांस वीडियो वायरल

मदालसा शर्मा (Madalsa Sharma) हमेशा ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं. फैन्स के साथ वो अकसर वो अपनी फोटो और मजेदार डांस वीडियो शेयर करती नजर आती हैं. सोशल मीडिया पर वो अपने लुक्स और स्टाइल के लिए खूब फेमस हैं. मदालसा बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बहू भी हैं. मदालसा साउथ की कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. वहीं इन दिनों वो स्टार प्लस के मशहूर सीरियल 'अनुपमा (Anupamaa)' में काव्या का किरदार निभा रही हैं, जिसे फैन्स द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. इसी बीच मदालसा (Madalsa Sharma Video) ने शो के सेट से अपना एक डांस वीडियो फैन्स के साथ शेयर किया है. इस वीडियो में वो अपने को-स्टार सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) के साथ 'Let Me Take You Dancing' सॉन्ग पर जानदार डांस करती नजर आ रही हैं.