तलाक के बाद माही विज ने छोड़ा सहर होने को है सीरियल?, जानें अब किसी रियलिटी शो में लेंगी हिस्सा!

टीवी की स्टार एक्ट्रेस माही विज एक बार फिर चर्चा में हैं. हाल ही में वह टीवी के पॉपुलर एक्टर और पूर्व पति जय भानुशाली संग तलाक की खबरों से खूब चर्चा में रही थीं. अब उनके चर्चा में आने की वजह है कि वह टीवी शो 'सहर होने को है' को बहुत जल्द छोड़ सकती हैं. इस बीच यह भी कहा जा रहा है कि वह एक नए रियलिटी शो में हिस्सा ले सकती हैं, जो बहुत जल्द ऑन एयर होने वाला है. माही का नाम इस शो से तब से जुड़ रहा है, जब से वह एंडेमोल के ऑफिस पर स्पॉट हुई हैं. फिलहाल एक्ट्रेस ने अपनी इस विजिट और नए शो में जाने की अटकलों पर चुप्पी साधी हुई है. वहीं, इस नए रियलिटी शो के मेकर्स और चैनल की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है. चलिए जानते हैं किस नए शो में माही विज एंट्री लेने जा रही है.



माही विज लेंगी नए शो में एंट्री?

माही विज ने हाल ही में जय भानुशाली से तलाक लिया है और इसके बाद से वह टीवी सीरियल सहर होने को है में नजर आ रही हैं. लंबे समय बाद एक्ट्रेस को पर्दे पर देखने के बाद उनके फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह था. इस शो में उनकी एक्टिंग और सादगी को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. अब खबर आ रही है कि माही टीवी के नए रियलिटी शो द 50 में का हिस्सा बनने जा रही है, जिसमें कई एक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की एंट्री कंफर्म हो चुकी है. इसमें एक नाम फैजल खान उर्फ फैजू भी शामिल है, जो कि एक एक्टर, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. इस शो से माही का नाम जुड़ने का भी बहुत जल्द ऐलान हो सकता है. एक्ट्रेस इन दिनों अपनी बेटी संग लाइफ जी रही है. हाल ही में वह अपनी बेटी संग दुबई गई और वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर भी सेलिब्रेट किया था.



द 50 शो क्या है?



बात करें टीवी की दुनिया के नए टीवी रियलटी शो द 50 की तो इसकी थीम बहुत मजेदार और इंटेरेस्टिंग नजर आ रही है. यह शो फरवरी 2026 से कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर शुरू होने जा रहा है. टीवी की दुनिया के कई रियलिटी शो से इसका फॉर्मेट और थीम बिल्कुल हटके है. इसमें भी कंटेस्टेंट्स का एक ग्रुप होगा, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई ऑडियंस नहीं होगी. रिपोर्ट्स की मानें तो, इस शो में हार्ड फिजिकल टास्क देखने को मिलेंगे और जीतने वाली टीम को लोग वोट करेंगे कि हारने वाली टीम से कौन शो में रहेगा और किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा. शो में द लायन नाम एक मास्क मैन भी होगा, जो इस पूरे गेम को अपने कंट्रोल में रखेगा. अब इस नकाब के पीछे कौन स्टार है, यह भी दर्शकों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सस्पेंस है.