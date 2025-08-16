महाभारत के श्रीकृष्ण की 10 लेटेस्ट फोटो, 37 साल बाद देख 90s के फैंस फिर जोड़ लेंगे हाथ  

भगवान श्रीकृष्ण को छोटे पर्दे पर बखूबी दिखाया गया है, जिसकी शुरुआत बी.आर. चोपड़ा की महाभारत (1988-1990) से हुई थी. वहीं इसमें श्रीकृष्ण के किरदार में एक्टर नितीश भारद्वाज नजर आए थे. इस किरदार को निभाकर वह दर्शकों के दिलों पर अभी तक राज कर रहे हैं. 2 अक्टूबर, 1988 को दूरदर्शन पर प्रसारित इस पॉपुलर शो ने नितीश को रातोंरात ऐसी पॉपुलैरिटी दिलाई कि आज तक फैंस उन्हें श्रीकृष्ण की भूमिका के रुप में ही देखते हैं. लेकिन अब 37 साल बीत चुके हैं. हालांकि 62 साल की उम्र में भी वह बिल्कुल फिट नजर आते हैं और दर्शक उन्हें काफी पसंद करते हैं.



नितीश भारद्वाज केवल 25 साल के थे जब उन्होंने श्रीकृष्ण के चरित्र को गहराई और भावनाओं के साथ छोटे पर्दे पर उतारा था. उन्होंने इस किरदार को ऐसे जीवंत किया कि लोग उन्हें रियल लाइफ में कृष्ण के रूप में पूजने लगे थे.

इतना ही नहीं कई परिवार उनकी तस्वीरें मंदिरों में रखते थे. जबकि फैंस उनके दर्शन के लिए सेट के बाहर कतारों में खड़े रहते थे.

नितीश का श्रीकृष्ण बनने का सफर संयोगवश शुरू हुआ. जून 1963 में मुंबई में जन्मे नितीश ने अपने करियर की शुरुआत पशु चिकित्सक के रूप में की थी, लेकिन वह एक्टिंग का शौक रखते हैं.

इसके चलते उन्होंने मराठी और हिंदी रंगमंच से एक्टिंग की शुरुआत की. वहीं महाभारत के लिए ऑडिशन देने गए नितीश ने शुरू में विदुर की भूमिका के लिए कोशिश की थी.

हालांकि निर्माता रवि चोपड़ा ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें श्रीकृष्ण की भूमिका के लिए उन्हें चुना.

लेकिन नितीश ने शुरू में इस किरदार को निभाने में हिचक रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वह इस कैरेक्टर के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे.

पर रवि चोपड़ा के आग्रह और किस्मत ने उन्हें इस रोल के लिए चुना और नितीश की श्रीकृष्ण की भूमिका ने न केवल दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि उन्हें एक प्रतीक के रूप में स्थापित किया.

उनके डायलॉग , जैसे भगवद गीता के उपदेश, और उनकी शांत, दार्शनिक मुस्कान ने दर्शकों को का दिल जीत लिया.

महाभारत के बाद, नितीश ने रामायण (2001) में भगवान राम और विष्णु पुराण (2003) में भगवान विष्णु और कृष्ण की भूमिकाएं निभाईं.

उन्होंने गीता रहस्य जैसे धारावाहिकों का निर्देशन भी किया और मराठी फिल्म पितृरूण के लिए भी कई पुरस्कार जीते हैं.

नितीश भारद्वाज का नाम आज भी श्रीकृष्ण के साथ जुड़ा है. उन्होंने चक्रव्यूह जैसे नाटकों में श्रीकृष्ण की भूमिका दोबारा निभाई है. इसके अलावा वह जैविक खेती जैसे क्षेत्रों में भी योगदान दे रहे हैं.