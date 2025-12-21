विज्ञापन

भाबीजी घर पर हैं में कमबैक पर शिल्पा शिंदे ने कसा था शुभांगी अत्रे पर तंज, महाभारत के कृष्ण ने लगाई क्लास! 

महाभारत के कृष्ण यानी एक्टर सौरभ राज जैन का एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें वह भाबी जी घर पर है में कमबैक करने वाली शिल्पा शेट्टी पर कथित तौर पर तंज कस रहे हैं. 

शिल्पा शिंदे ने कसा था शुभांगी अत्रे पर तंज
भाबीजी घर पर है की ओरिजनल अंगूरी भाभी यानी शिल्पा शिंदे का कमबैक हो गया है. लेकिन सीरियल की जगह वह खुद कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हो गईं. दरअसल, हाल ही में शिल्पा शिंदे ने एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे, जो अंगूरी भाभी के किरदार को निभा चुकी हैं. उनकी कॉमेडी टाइमिंग पर कमेंट किया. हालांकि महाभारत में कृष्ण का किरदार निभाकर फेमस हुए एक्टर सौरभ राज जैन को लगता है उनका ये कमेंट खास पसंद नहीं आया. वहीं उन्होंने शुभांगी अत्रे के 10 साल के डेडिकेशन को सपोर्ट किया और बिना शिल्पा शिंदे का नाम लिए खरी खोटी सुनाई. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि भाभीजी घर पर है 2015 में प्रीमियर हुआ था, जिसमें शिल्पा शिंदे ने अंगूरी भाभी के किरदार में पॉपुलैरिटी हासिल की. लेकिन एक साल के बाद ही क्रिएटिव मतभेद के कारण उन्होंने शो छोड़ दिया. वहीं शुभांगी अत्रे ने इस रोल को निभाया और दर्शकों के बीच छा गईं. लेकिन अब शिल्पा शिंदे की वापसी के बाद शुभांगी अत्रे ने अंगूरी भाभी के रोल को अलविदा कह दिया है. 

सौरभ राज जैन ने कसा शिल्पा शिंदे पर तंज

महाभारत एक्टर सौरभ राज जैन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "जिस एक्टर को रिप्लेस किया गया था, उसने लगभग 10 सालों तक फैंस का एंटरटेन किया और उसे हमेशा प्यार मिला. किसी भी वजह से, जब ओरिजिनल एक्टर उसी रोल में वापस आ गई है, तो वह मीडिया से कहती है कि रिप्लेस की गई एक्टर उसके लेवल की नहीं है और उसमें कॉमेडी टाइमिंग की कमी है. नहीं मैम, आप में ही बुनियादी तहजीब की कमी है. अगर आप जानते हैं तो." उन्होंने आगे लिखा, "मैं यह इसलिए शेयर कर रहा हूं. ताकि मैं और दूसरे लोग जो ऐसा ही सोचते हैं, सीख सकें. विनम्रता मायने रखती है. बाकी सब कुछ समय के लिए होता है."

शिल्पा शिंदे ने कही थी ये बात

टेली चक्कर को दिए इंटरव्यू में शिल्पा शिंदे ने शुभांगी अत्रे के बारे में कहा था, एक एक्टर के तौर पर उन्होंने किरदार को अच्छी तरह निभाया. वह टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं. लेकिन कॉमेडी चैलेंजिंग है. किसी की नकल करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत स्ट्रैस भरा रहता है. अगर मैं दूसरी एक्ट्रेस को मिमिक्री करने की कोशिश करूं तो वह काम नहीं करेगा चाहे मैं कैसा भी परफॉर्म करूं. 

शुभांगी अत्रे ने भाबी जी घर पर हैं छोड़ने पर कही ये बात

हाल ही में बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में शुभांगी अत्रे ने शो छोड़ने पर कहा, "मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि मैं अब इस रिप्लेसमेंट की कहानी को खत्म कर रही हूं. शिल्पा शो से जल्दी निकल गई थीं, तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे एक नवजात बच्चा सौंपा हो. मैंने उस नवजात बच्चे को दस साल तक पाला-पोसा और अब उसे वैल्यूज और सिद्धांतों के साथ उन्हें वापस सौंप रही हूं. मैं शिल्पा और टीम को शो के 2.0 वर्जन के लिए शुभकामनाएं देती हूं. वह एक शानदार एक्टर हैं और मैं सच में उनकी तारीफ करती हूं." 

