छोटी बच्ची संग हेमा मालिनी ने किया ओ रंगीले गाने पर डांस, 45 साल बाद जलवा देख फैंस बोले- वाह ड्रीम गर्ल

बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और असली स्टारडम कभी पुराना नहीं होता. टीवी के मंच पर जब एक नन्ही बच्ची ने उनसे उनकी सुपरहिट फिल्म कुदरत के मशहूर गाने 'तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया' पर डांस करने की गुजारिश की, तो हेमा मालिनी ने बिना किसी झिझक के उसकी इच्छा पूरी कर दी. जैसे ही दोनों ने साथ में डांस करना शुरू किया, पूरा माहौल तालियों और सीटियों से गूंज उठा. सोशल मीडिया पर इस खूबसूरत पल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस 45 साल पुराने गाने पर हेमा मालिनी की ग्रेस और एक्सप्रेशंस देखकर एक ही बात कह रहे हैं कि यूं ही नहीं इन्हें ड्रीम गर्ल कहा जाता है.

नन्ही डांसर की रिक्वेस्ट पर थिरकीं हेमा मालिनी

सोनी टीवी के पॉपुलर शो 'इंडियन आइडल' में हेमा मालिनी बतौर स्पेशल गेस्ट पहुंचीं. इसी दौरान शो में मौजूद नन्ही डांसर अध्यायश्री उपाध्याय ने उनसे उनके आइकॉनिक गाने 'तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया' पर साथ में डांस करने की इच्छा जताई. अध्यायश्री 'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' की विनर रह चुकी हैं. उनके साथ हेमा मालिनी ने बेहद खूबसूरत अंदाज में स्टेप्स मिलाए. दोनों की शानदार केमिस्ट्री और हेमा मालिनी की शानदार अदाएं देखकर वहां मौजूद जज, कंटेस्टेंट्स और दर्शक खुश हो गए. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने लिखा कि हेमा मालिनी की मुस्कान, एक्सप्रेशंस और डांसिंग ग्रेस आज भी पहले जैसी ही है.

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1981 के सुपरहिट गाने का फिर चला जादू

'तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया' साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म 'कुदरत' का सुपरहिट गाना है. इस फिल्म में हेमा मालिनी के साथ राजेश खन्ना, राजकुमार और विनोद खन्ना जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए थे. चार दशक से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इस गाने का जलवा बरकरार है. जब हेमा मालिनी ने उसी गाने पर एक बार फिर डांस किया, तो फैंस पुरानी यादों में खो गए.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. कोई उन्हें "एवरग्रीन ब्यूटी" बता रहा है, तो कोई "रियल ड्रीम गर्ल". एक बार फिर हेमा मालिनी ने साबित कर दिया कि उनका करिश्मा आज भी दर्शकों के दिलों पर उसी तरह राज करता है, जैसा दशकों पहले करता था.

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