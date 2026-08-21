विज्ञापन

क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक्ट्रेस ने दिशा वकानी को दी थी 'दयाबेन' बनने की सलाह, कहा- 'लंदन जाना छोड़ो, तारक मेहता करो...'

दिशा वकानी को 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दयाबेन का किरदार करने के लिए अपरा मेहता ने ही प्रोत्साहित किया था. दिशा उस समय शो के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थीं, लेकिन एक ड्रामा के सिलसिले में उनका लंदन टूर भी तय था.

Read Time: 4 mins
Share
क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक्ट्रेस ने दिशा वकानी को दी थी 'दयाबेन' बनने की सलाह, कहा- 'लंदन जाना छोड़ो, तारक मेहता करो...'
ऐसे दिशा वकानी बनी थीं 'दयाबेन
नई दिल्ली:

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दयाबेन बनकर घर-घर पहचान हासिल करने वाली दिशा वकानी को यह किरदार करने की सलाह किसने दी थी? अभिनेत्री अपरा मेहता ने अब इसका दिलचस्प किस्सा साझा किया है. अपरा ने बताया कि दिशा जब इस शो के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थीं, तब उनके सामने एक मुश्किल थी. उन्हें एक ड्रामा के सिलसिले में लंदन टूर पर भी जाना था. ऐसे में अपरा ने उन्हें लंदन का टूर छोड़कर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' करने की सलाह दी थी, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि यह सीरियल लंबे समय तक चल सकता है.

दिशा ने बताया था कि वह शो के लिए शॉर्टलिस्ट हुई हैं

टेली मसाला को दिए इंटरव्यू में अपरा मेहता ने दिशा वकानी से जुड़ी पुरानी याद साझा की. उनके मुताबिक, दिशा ने उनसे कहा था कि वह 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के लिए शॉर्टलिस्ट हुई हैं. हालांकि, उसी दौरान एक ड्रामा के सिलसिले में उनका लंदन टूर भी तय था. ऐसे में अपरा ने दिशा को सलाह दी कि वह लंदन जाने के बजाय इस शो को चुनें. अपरा को उस समय ही लग रहा था कि यह सीरियल लंबे समय तक चलने वाला है. उनकी यह सलाह बाद में कितनी सही साबित हुई, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' भारतीय टेलीविजन के सबसे लंबे समय तक चलने वाले और लोकप्रिय शोज में शामिल हो गया.

ये भी पढ़ें- तारक मेहता के जेठालाल से लेकर बबीता जी ने न्यूयॉर्क में मनाया स्वतंत्रता दिवस, वीडियो में तिरंगा फहराते आए नजर

'मैं तो दिशा की फैन हूं'

अपरा मेहता ने इंटरव्यू में दिशा वकानी की प्रतिभा की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि लोग दिशा को दयाबेन के कॉमिक किरदार में देख चुके हैं, लेकिन वह इससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड अभिनेत्री हैं. अपरा के मुताबिक, दिशा गंभीर किरदार भी इतनी सहजता और प्रभावशाली ढंग से निभाती हैं कि उन्हें देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि वही अभिनेत्री कॉमेडी भी इतनी शानदार कर सकती है. अपरा ने बताया कि स्टेज पर दिशा का अभिनय देखने के बाद ही वह उनकी फैन हो गई थीं.

दयाबेन बनीं दिशा की सबसे बड़ी पहचान

बाद में 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दयाबेन का किरदार दिशा वकानी के करियर की सबसे बड़ी पहचान बन गया. उनकी खास आवाज, बोलने का अंदाज और कॉमिक टाइमिंग ने दयाबेन को टीवी के सबसे लोकप्रिय किरदारों में शामिल कर दिया.

दिशा वकानी ने 2017 में अपनी पहली प्रेग्नेंसी के दौरान 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' से ब्रेक लिया था. उस समय इसे मैटरनिटी ब्रेक बताया गया था और उनके वापस लौटने की उम्मीद की जा रही थी. नवंबर 2017 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया. हालांकि, इसके बाद उनकी नियमित वापसी नहीं हो सकी. बाद के वर्षों में उनकी वापसी को लेकर लगातार अटकलें और चर्चाएं होती रहीं. 2022 में दिशा वकानी दूसरी बार मां बनीं. 

दयाबेन की वापसी का इंतजार

दिशा वकानी ने 2008 से 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दयाबेन का किरदार निभाया था. 2017 में मैटरनिटी ब्रेक लेने के बाद वह नियमित रूप से शो में वापस नहीं लौटीं. इस दौरान उनके लौटने और दयाबेन के किरदार को लेकर कई बार खबरें सामने आईं. दर्शक आज भी उनके लौटने की उम्मीद करते हुए उनका इंतजार कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- तुलसीदास की रामचरितमानस से निकले 8 साल पुराने गाने के बोल, माधुरी और आलिया भट्ट का दिखा डांस फेस ऑफ, आज भी नंबर वन सॉन्ग

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Disha Vakani, Disha Vakani Dayaben
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com