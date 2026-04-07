दिशा वकानी के पिता का निधन, बेटी के साथ 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में आए थे नजर

दिशा वकानी के पिता का भीम वकानी का निधन हो गया है. 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दया बेन का किरदार निभाकर घर घर में पॉपुलर हुईं दिशा के पिता भी जाने-माने एक्टर थे. भीम गुजराती थिएटर और फिल्मों में एक सम्मानित नाम रहे हैं. भीम वकानी के निधन की खबर से उनके करीबी और चाहने वालों में दुख का माहौल है. भीम अपने पीछे कला की दुनिया में एक समृद्ध विरासत छोड़ गए. हालांकि उनके निधन के कारणों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है लेकिन इस खबर ने फैन्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों को गहरा दुख पहुंचाया है.

गुजराती थिएटर में अपने योगदान के लिए जाने जाने वाले भीम वकानी को उनकी दमदार स्टेज प्रेजेंस और टैलेंट के लिए खूब सराहा जाता था. पिछले कुछ सालों में वह कई हिंदी फिल्मों और टीवी शो में भी नजर आए और अपने सपोर्टिंग किरदारों के लिए पहचान बनाई. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में अपनी बेटी के साथ भी स्क्रीन शेयर की थी, जिससे प्रशंसकों के लिए उनका यह जुड़ाव और भी खास हो गया था.

टीवी के अलावा भीम वकानी ने लगान, स्वदेश और लज्जा जैसी मशहूर बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया था, जहां उन्होंने इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े सितारों के साथ यादगार काम किया. एक कलाकार के तौर पर उनका सफर कई दशकों तक चला और वह थिएटर से गहराई से जुड़े रहे, जो हमेशा उनकी पहली पसंद बना रहा.

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दिशा वकानी के लिए उनके पिता सिर्फ एक अभिभावक ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक भी थे, जिन्होंने उन्हें कम उम्र में ही अभिनय की दुनिया से रूबरू कराया था. उनके नक्शेकदम पर चलते हुए, उन्होंने थिएटर से अपने सफर की शुरुआत की, और आखिरकार दयाबेन के अपने किरदार से पूरे देश में शोहरत हासिल की.