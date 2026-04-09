पिता के अंतिम संस्कार में टूटी 'दयाबेन' और भाई 'सुंदरलाल', दिशा वकानी और मयूर वकानी का वीडियो देख फैंस हुए इमोशनल

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन और उनके भाई सुंदरलाल का किरदार निभाने वाले एक्टर्स दिशा वकानी और मयूर वकानी के पिता भीम वकानी का 7 अप्रैल को निधन हो गया. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि भीम वकानी लेजेंड्री एक्टर और थियेटर आर्टिस्ट हैं, जिनके निधन से टीवी इंडस्ट्री सदमे में हैं. वहीं उनके परिवार और दोस्त काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर भीम वकानी के अंतिम संस्कार का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर के बच्चे दिशा वकानी और मयूर वकानी इमोशन होते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस भी इमोशनल हो गए हैं.

पिता के अंतिम संस्कार में इमोशनल हुईं दयाबेन

सास बहू और साजिश के इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो में दिशा वकानी को अंतिम संस्कार में पहुंचते हुए इमोशनल होते हुए देखा जा सकता है. उन्होंने अपना चेहरा मास्क और सिर पर दुपट्टा रखा हुआ है. इसके अलावा अन्य वीडियो में दिशा वकानी के भाई मयूर वकानी को इमोशनल होते हुए देखा जा सकता है. वीडियो देखने के बाद फैंस भी इमोशनल हो गए हैं.

एक्ट्रेस दिशा वकानी टीवी की दुनिया का जाना माना नाम हैं, जिन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल की है. वहीं उनके भाई मयूर वकानी भी शो में दयाबेन के भाई सुंदरलाल का किरदार निभाया था. हालांकि पिछले काफी समय से वह एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं. वहीं फैंस उनकी शो में वापसी का इंतजार कर रहे हैं.

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