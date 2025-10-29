क्रिस्टल डिसूजा का हुआ ब्रेकअप, तीन साल से गुलाम गौस दीवानी को कर रही थीं डेट

टीवी शो "एक हजारों में मेरी बहना है" से पॉपुलर हुईं एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही हैं. ऐसी अफवाहें थीं कि वह रेस्टोरेंट मालिक गुलाम गौस दीवानी को डेट कर रही हैं. ताजा खबरों के मुताबिक तीन साल तक डेट करने के बाद दोनों अलग हो गए हैं. बॉम्बे टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों लगभग एक महीने पहले अलग हो गए थे. उनके एक करीबी सोर्स ने इस खबर को कनफर्म किया और बताया कि क्रिस्टल अपनी निजी जिंदगी को पर्सनल रखना पसंद करती हैं. सोर्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, "वे अलग हो गए हैं. क्रिस्टल ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को अपने तक ही रखा है और ब्रेकअप के बारे में बात नहीं करना चाहतीं." इसी बीच, क्रिस्टल और गुलाम के सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को अनफॉलो करने के स्क्रीनशॉट ऑनलाइन सामने आए हैं.

जब क्रिस्टल ने अपने रिश्ते को कनफर्म किया

इससे पहले क्रिस्टल ने गुलाम गौस दीवानी के साथ अपने रिश्ते की अफवाहों पर रिएक्शन दिया था. उनका कहना था, "जिस किसी के पास भी दो आंखें और दिमाग है, वह इसे समझ सकता है. मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी रिश्ते को तब तक लेबल करना चाहूंगी जब तक मेरी उंगली में अंगूठी न हो."

गुलाम का उनके लिए क्या मतलब था, यह बताते हुए उन्होंने कहा था, "गुलाम मेरे सबसे बुरे समय में मेरे साथ रहे हैं. उन्होंने मुझे संभाला है. उन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया है कि मैं आज कुछ हूं. अगर मुझमें स्क्रीन पर जाकर अच्छा परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस है, तो इसके पीछे उनका हाथ है. वह मुझे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं. ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं जिनमें मैं जाना भी नहीं चाहती, और वह कहते हैं, 'नहीं, तुम्हें जाना ही होगा, तुम्हें दिखना ही होगा.' एक ऐसी एक्ट्रेस के लिए साथी ढूंढना जो इतना मददगार हो, बहुत मुश्किल है."

गुलाम को डेट करने के दौरान, क्रिस्टल का नाम ऋत्विक धनजानी से भी जुड़ा. हालांकि उन्होंने इन अफवाहों पर हंसते हुए उसे अपनी "गर्लफ्रेंड" बताया. जूम के साथ एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा, "हम चार लड़कियों का एक ग्रुप हैं - प्रियंका, अंकिता, दर्शिता और मैं. ऋत्विक धनजानी हमारे साथ मस्ती करते हैं. वह हमारे गॉसिप सेशन का हिस्सा होते हैं. मेरे लिए वह सचमुच लड़कियों में से एक हैं. मैं उनकी दोस्त जैसी हूं. इससे ज्यादा कुछ नहीं है. हम अपने कुछ लिंक-अप आर्टिकल्स पर हंसते हैं. अब, वे 'बेस्ट फ्रेंड्स' लिखते हैं."

