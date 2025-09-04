भिखारी बनकर सड़क पर भीख मांगती दिखी ये दिग्गज एक्ट्रेस, डफली बजाकर गाया सलमान का गाना...पहचाना क्या?

कई स्टार्स हैं, जो भेष बदलकर जनता के बीच पहुंच चुके हैं. इसमें आमिर खान और सिंगर सोनू निगम भी ऐसा कर चुके हैं. अब इस कड़ी में एक टीवी एक्ट्रेस ने भिखारिन बनकर सड़क पर भीख मांगने का काम किया है. यह एक्ट्रेस फिल्मी गाने गाकर भीख मांगती दिख रही है. वायरल वीडियो में इस एक्ट्रेस को पहचानना बहुत मुश्किल है. एक्ट्रेस ने पुरुष भिखारी का गेटअप लिया है और इसकी वजह से कोई भी इस एक्ट्रेस को पहचान नहीं पाया है. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के डफली बजाकर भीख मांगने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस अपने कमेंट्स भी पोस्ट कर रहे हैं. आइए जानते हैं आखिर कौन है ये एक्ट्रेस?



भिखारी बनी ये एक्ट्रेस

भिखारी के भेष में फटेहाल बैठी इस एक्ट्रेस ने बूढ़े शख्स की तरह सिर पर बाल और चेहरे पर दाढ़ी लगाई हुई है और देसी मरम्मत वाला चश्मा लगाया हुआ है. हाथ में डफली लिए यह एक्ट्रेस गाना गा रही है 'देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार'. आपकी जानकारी के लिए बता दें यह एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि नारायणी शास्त्री है, जिन्होंने खुद यह वीडियो अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर किया है. भिखारी के भेष में भीख मांगने के इस वीडियो पर नारायणी ने लिखा है, 'मैं अपना काम कभी नहीं बदल सकती, मुझे अपना काम करने में मजा आता है, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मैं किसी की भी तरह बन सकती हूं'.



एक्ट्रेस के फैंस ने किए कमेंट्स

47 साल की एक्ट्रेस ने प्यार का घर, पिया रंगरेज, लाल बनारसी, रिश्तों का चक्रव्यूह और कोई अपना सा जैसे सीरियल में काम किया है. एक्ट्रेस के इस वीडियो को टीवी स्टार्स ने भी लाइक किया है. इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'आप बहुत फनी दिख रही हो'. दूसरा यूजर लिखता है, 'हमें खुशी है कि हम आप जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस के फैंस हैं'. तीसरे यूरज ने लिखा है, 'मैम बस कीजिए हंसते-हंसते पेट में दर्द हो गया है'. एक लिखता है, 'हे भगवान पता नहीं आपको और कैसे-कैसे दिन देखने पड़ेंगे'. अब इस एक्ट्रेस के इस भीख मांगने वाले वीडियो पर उनके फैंस ऐसे ही कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.