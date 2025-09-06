अशनीर ग्रोवर का राइज एंड फॉल हो रहा है आज से शुरू, कीकू शारदा से लेकर अर्जुन बिजलानी समेट होंगे ये कंटेस्टेंट

नए रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' की शुरुआत आज यानी 5 सितंबर से अमेजन एमएक्स प्लेयर पर दोपहर 12 बजे स्ट्रीम हो रहा है. जबकि सोनी टीवी पर रात साढ़े 10 बजे यह प्रसारित होगा. शो में अब तक अर्जुन बिजलानी, कीकू शारदा, धनश्री वर्मा और कुबरा सैत जैसे सितारों का नाम सामना आया है. लेकिन अब शो के पूरे कंटेस्टेंट का नाम सामने आ गया है, जिसके बाद फैंस का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ने वाला है. वहीं इस शो की टक्कर सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 से होगी तो ये देखना दिलचस्प होगा कि यह पॉपुलर हो पाता है कि नहीं.

अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, कीकू शारदा, आदित्य नारायण, पवन सिंह, कुब्रा सैत, नयनदीप रक्षित, अरबाज़ पटेल, आरुष भोला, आहना कुमरा, संगीता फोगट, एक ट्रांसवुमन क्रिकेटर अनाया बांगर, बाली, आकृति नेगी. नूरिन शा शो में नजर आने वाले हैं. 'राइज एंड फॉल' को 'शार्क टैंक' फेम मशहूर बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर होस्ट करने वाले हैं. शो का कॉन्सेप्ट कुछ-कुछ 'बिग बॉस' के जैसा ही है. इसमें कंटेस्टेंट को अलग-अलग टास्क में खुद को साबित करना होगा.

बताया जा रहा है कि इस शो में कुछ कंटेस्टेंट राजा के रूप में एक आलीशान पेंटहाउस के अंदर दिखेंगे, जबकि मजदूर एक साधारण बेसमेंट में वहां तक पहुंचने के लिए खूब संघर्ष करते दिखाई देंगे. यह 6 सितंबर से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम किया जाएगा. दर्शक मुफ्त में इस ऐप पर शो को देख पाएंगे.

गौरतलब है कि बिग बॉस 19 का आगाज 24 अगस्त से हुआ है. वहीं शो को दो हफ्ते बीत चुके हैं और अभी तक कोई इविक्शन नहीं हुआ है. जबकि अब नए कंटेस्टेंट की शो में एंट्री की चर्चा हो रही है.