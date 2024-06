बिग बॉस में बदला खतरों के खिलाड़ी 14! आसिम रियाज के रोहित शेट्टी के शो से निकाले जाने की वजह आई सामने

बिग बॉस टीवी के उन रियलिटी शोज में से एक है, जिसमें लड़ाई की चर्चा हर वक्त रहती है क्योंकि शो ही रियल पर्सनैलिटी का है. लेकिन खतरों के खिलाड़ी एक स्टंट बेस्ड रियलिटी शो है, जो हाल ही में आई खबरों के मुताबिक एक लड़ाई के कारण बिग बॉस बनता हुआ नजर आ रहा है. दरअसल, कहा जा रहा है कि असिम रियाज को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसका कारण उनका बिहेवियर और को कंटेस्टेंट से झगड़ा है. वहीं अब एक सोशल मीडिया पेज पर लड़ाई की पूरी वजह सामने आई है.

बिग बॉस तक, जो बिग बॉस से जुड़ी खबरों के लिए मशहूर है. उनके ट्विटर पेज पर टाइम्स नाउ के हवाले से लिखा गया, ब्रेकिंग, असिम रियाज ने शालीन और अभिषेक को लूजर कहते हुए खतरों के खिलाड़ी को बिग बॉस में कंवर्ट कर दिया. शिल्पा शिंदे ने असिम का सपोर्ट करते हुए कहा कि उसे उकसाया गया था. यह सब तब शुरू हुआ जब असिम ने खतरनाक बताते हुए स्टंट करने से मना कर दिया.

🚨 BREAKING! #AsimRiaz converts Khatron Ke Khiladi into Bigg Boss by calling Shalin & Abhishek Losers. Shilpa Shinde supports Asim, claiming he was being provoked by them.



It all started when Asim refused to do the stunt, considering it dangerous. Rohit Shetty insisted he…