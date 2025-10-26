KBC में दिलजीत दोसांझ ने बताया उन्हें अमिताभ बच्चन की यह फिल्म नहीं पसंद, बोले- उसमें आप गुड़ बेचते...

मशहूर सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ बहुत जल्द क्विज रियलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 17' में दिखाई देंगे. यहां वह अमिताभ बच्चन के साथ उनकी फिल्मों के बारे में भी चर्चा करेंगे. इसका एक प्रोमो सोशल मीडिया पर जारी किया गया है. इसमें दिलजीत दोसांझ ने बताया कि उन्हें अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्म कतई पसंद नहीं आई. 'केबीसी-17' शो के नए प्रोमो में दिलजीत दोसांझ हॉट सीट पर बैठकर अमिताभ बच्चन से बात करते नजर आए. उन्होंने होस्ट अमिताभ से कहा, "जब आपकी फिल्में आती थीं तो मैं खुश हो जाता था. पर सर, आपकी एक फिल्म मुझे पसंद नहीं आई थी."

इस पर अमिताभ बच्चन ने तुरंत पूछा, "कौनसी?" दिलजीत ने जवाब दिया, "सौदागर सर! अनाउंसमेंट हुई कि अमिताभ बच्चन की फिल्म आ रही है और फिर उसमें आप गुड़ बेचते दिखाई दिए." यह सुनने के बाद अमिताभ बच्चन और दर्शक ठहाके लगाने लगे. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर छाया है. इसे देखने के बाद लोग खूब हंस रहे हैं. कमेंट बॉक्स में वह अपनी प्रतिक्रियाएं शेयर कर रहे हैं.

‘केबीसी-17' का यह एपिसोड 31 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा. इससे पहले शो का एक प्रोमो जारी किया गया था. इसमें अमिताभ बच्चन अभिनेता-सिंगर दिलजीत दोसांझ को इंट्रोड्यूस करते दिखाई दिए. प्रोमो में दिलजीत अपनी फिल्म चमकीला का गाना ‘मैं हूं पंजाब' गाते दिखाई दिए.

दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘अमर सिंह चमकीला' को अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया गया था. इस फिल्म का निर्देशन इम्तियाज अली ने किया है. ऐसा बताया जा रहा है कि शो में दिलजीत जो राशि जीतकर जाएंगे, वह पंजाब पीड़ितों की मदद के लिए इस्तेमाल की जाएगी.

बता दें कि दिलजीत दोसांझ पंजाब में आई बाढ़ के दौरान लोगों की मदद के लिए आगे आए. उन्होंने गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर गुरदासपुर और अमृतसर के 10 गांवों को गोद लिया है. उनकी टीम ने पीड़ितों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता प्रदान करने में मदद की थी.