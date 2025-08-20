विज्ञापन

Kaun Banega Crorepati 17: एक करोड़ रुपये जिता सकता था काली मिर्च से जुड़ा ये सवाल, आप जानते हैं जवाब ?

KBC 17: कशिश इस एक करोड़ के सवाल का जवाब नहीं दे पाईं. उन्होंने लाइफलाइ लाइन का इस्तेमाल किया लेकिन जवाब नहीं मिल सका.

KBC 17: जब एक करोड़ से चूकीं कशिश
नई दिल्ली:

‘कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 17 जिसे अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं, ने अपनी शुरुआत के साथ ही दर्शकों का ध्यान खींच लिया है. इस बार शो में एक कंटेस्टेंट के पास सीजन की पहली करोड़पति बनने का मौका था, लेकिन एक सवाल ने उनकी राह रोक दी. आइए जानते हैं वह सवाल क्या था जिसका जवाब कंटेस्टेंट नहीं दे पाई.
शो के पहले एपिसोड में दिल्ली की 21 वर्षीय कशिश सिंघल हॉट सीट पर पहुंचीं. अपने ज्ञान और आत्मविश्वास के दम पर कशिश ने एक के बाद एक 14 सवालों के सही जवाब दिए और सभी लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लाखों रुपये जीत लिए. उनकी परफॉर्मेंस से अमिताभ बच्चन भी इम्प्रेस हुए. लेकिन 15वां सवाल जो 1 करोड़ रुपये का था, उनके लिए चुनौती बन गया.

1 करोड़ रुपये का सवाल:

विसीगोथ के किस राजा ने प्राचीन रोम से फिरौती के रूप में काली मिर्च की मांग की थी, जिसका रोम भारत से व्यापार करता था?

ऑप्शन:
A - लुडोविक
B - एमेरिक
C - अलारिक
D - पीयोडोरिक

सही जवाब: एमेरिक (ऑप्शन B)

कशिश इस सवाल का जवाब नहीं दे पाईं. उन्होंने लाइफलाइ लाइन का इस्तेमाल किया लेकिन जवाब नहीं मिल सका. रिस्क लेने के बजाय कशिश ने शो छोड़ने का फैसला किया और 50 लाख रुपये की रकम के साथ घर लौटीं. उनका यह गेम प्रेरणादायक रहा भले ही वह 1 करोड़ न जीत पाई हों. बता दें कि शो लगातार आगे बढ़ रहा है और दर्शकों को पसंद भी आ रहा है. हाल में उत्तराखंड के एक कंटेस्टेंट ने एक करोड़ जीतकर सीजन 17 का पहला करोड़पति बनने का टाइटल हासिल किया.

