The 50 के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट बने टीवी के सुपरस्टार, 6 साल से नहीं काम, अब रियलिटी शो में आजमाएंगे किस्मत

कलर्स के रियलिटी शो द 50 के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट करण पटेल हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरों के साथ इस न्यूज का ऐलान किया है.

नई दिल्ली:

रियलिटी शो द 50 पिछले काफी समय से चर्चा में हैं. शो का जब से अनाउंसमेंट हुआ है कई एक्टर्स, इन्फ्लूएंसर्स और क्रिकेट जगत की हस्तियों का नाम सामने आ रहा है, जिसके चलते शो चर्चा में हैं. वहीं हाल ही में खुलासा हुआ था कि फराह खान इस शो को होस्ट करने वाली हैं. लेकिन अब द 50 के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट का खुलासा हो गया है और वह कोई नहीं टीवी के सुपरस्टार करण पटेल हैं, जो पिछले 6 साल से टीवी की दुनिया से गायब हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि करण पटेल कस्तूरी, ये है मोहब्बतें, रक्तांचल और कई पॉपुलर शोज का हिस्सा रह चुके हैं.

करण पटेल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वह द 50 की टिकट के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट के साथ एक्टर ने कैप्शन में लिखा, एक शेर को दूसरे शेर का बुलावा आया है. एक्साइटमेंट भी है और सवाल भी. द 50 1 फरवरी से शुरू हो रहा है जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर. इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और उन्हें बधाई देते हुए दिख रहे हैं.

द 50 के लिए एक्साइटेड हैं करण पटेल

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, करण पटेल ने एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए कहा, एक महीने के लिए किसी घर में बंद होना, अपने दोस्तों और परिवार से दूर रहने के बारे में मैंने कभी अपने लिए सोचा नहीं था. लेकिन जिस पल मैंने शो का कॉन्सेप्ट सुना. मैंने इसका हिस्सा बनने के बारे में सोचा. द 50 ने मुझे एक्साइटेड कर दिया. गेम, कॉम्पिटिशन और पागलपन इसके साथ आता है. मैं अपने दूसरे कंटेस्टेंट्स से मिलने के लिए बेकरार हूं. उम्मीद है कि कुछ जाने पहचाने चेहरे होंगे और मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा. मैंने हमेशा कंटेंट और एंटरटेन करने की जिम्मेदारी पर विश्वास किया है. इसीलिए मैंने इस गेम शो बेस्ड फॉर्मेट बनने का सोचा है.

करण पटेल ने कहा- फालतू का हंगामा, किसी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा

आगे एक्टर ने कहा, यह शो फन, पॉजीटिविटी और हेल्दी कॉम्पिटिशन वाला मेरे लिए होने वाला है. मैं एक चीज साफ कर दूं कि फालतू का हंगामा, किसी की बेइज्जती, या गंदी भाषा, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा. मैं यहां सिर्फ मनोरंजन और ईमानदारी से गेम खेलने के लिए जा रहा हूं, नेगेटिविटी फैलाने या हदें पार करने के लिए नहीं. सबसे बढ़कर, मुझे उम्मीद है कि मैं देखने वालों के चेहरों पर मुस्कान ला पाऊंगा और हां, मैं ट्रॉफी घर लाने के लिए अपना पूरा बेस्ट दूंगा!!

गौरतलब है कि IANS के मुताबिक, करण पटेल के अलावा अर्चना गौतम, दिव्या अग्रवाल और फैसू द 50 का हिस्सा बनने वाले कंफर्म कंटेस्टेंट हैं. वहीं इस शो का बड़ा सेट मुंबई के मड आयलैंड में बनाया गया है.

Karan Patel, The 50, Colors Tv, Karan Patel First Contestant The 50
