जिसे माना भाई उसी के फैन दे रहे रेप की धमकियां, एक्ट्रेस ने इंस्टा पर शेयर किया कैसे गंदे मैसेज भेज रहे लोग

रियलिटी टीवी पर्सनैलिटी दिव्या अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि रियलिटी शो 'द 50' में प्रिंस नरूला के साथ उनके झगड़े के बाद उन्हें ऑनलाइन रेप की धमकियां मिल रही हैं. दिव्या जो हाल ही में शो से बाहर हुई हैं, फिलहाल मालदीव में छुट्टियां मना रही हैं और उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज की एक सीरीज के जरिए इस मुद्दे पर बात की. दिव्या ने प्रिंस नरूला के फैंस से ऑनलाइन रेप की धमकियों के बारे में बात की.

दिव्या ने बताया कि उन्हें प्रिंस नरूला के फैंस से गाली-गलौज वाले मैसेज मिल रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "हाल ही में मुझे अपने एक्स-भाई (प्रिंस नरूला) के फैंस से बहुत नफरत मिल रही है." हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रोलिंग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिव्या ने दावा किया कि मैसेज परेशान करने वाली हद पार कर गए हैं.

दिव्या ने कहा, "नफरत की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेप की धमकियों से?" उन्होंने आगे बताया कि उन्हें कथित तौर पर किस तरह की धमकियां मिल रही हैं. दिव्या के मुताबिक कुछ मैसेज में लिखा था: “हमको पता है तू कहां रहती है…10 लड़के ले कर आएंगे…रेप करेंगे, वीडियो बनाएंगे. तुम ये सब डिजर्व करती हो.”

दिव्या ने इनडायरेक्टली प्रिंस नरूला पर भी निशाना साधा, और एक “सो-कॉल्ड सेलिब्रिटी” पर शो के एपिसोड पर रिएक्ट करके ऑनलाइन हेट को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि वह एपिसोड देखते हैं और उन पर कमेंट करते हुए कहते हैं, “आज का एपिसोड बहुत ज्यादा फनी था.”

दिव्या ने उन्हें “सेल्फ-ऑब्सेस्ड” कहते हुए आगे आरोप लगाया कि वह फैंस को उनके खिलाफ भड़का रहे हैं. उन्होंने उन सेलिब्रिटीज की भी बुराई की जो दूसरों की मदद करते हैं लेकिन बाद में इसे पब्लिकली हाईलाइट करते हैं, उन्होंने “मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है” फ्रेज का जिक्र किया.

क्या है कॉन्ट्रोवर्सी?

यह कॉन्ट्रोवर्सी तब हुई जब प्रिंस नरूला ने हाल ही में द 50 में दिव्या की परफॉर्मेंस की बुराई करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने घर में अपने समय के दौरान सिर्फ एक टास्क किया और कहा कि वह कई एपिसोड देखने के बाद शो में वापस आईं और उन्हें लगने लगा कि वह गेम में डॉमिनेट कर रहे हैं.

प्रिंस ने यह भी बताया कि दिव्या कभी उन्हें भाई मानती थीं और दावा किया कि उन्होंने गेम के दौरान उन्हें बचाया था, लेकिन बाद में उन्होंने दूसरे ग्रुप के साथ जाने का फैसला किया. वीडियो के आखिर में, उन्होंने कहा, “यहां भी अच्छा नहीं खेल पाईं आप.”