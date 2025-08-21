बिग बॉस विनर को कर रहे डेट फिर भी डेटिंग ऐप पर चुपके से बनाई प्रोफाइल, जानें क्या है करण कुंद्रा का ये गोलमाल

बिग बॉस के बाद से दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और हमेशा साथ में नज़र आते हैं. करण और तेजस्वी की शादी का फैंस को इंतज़ार है. करण शादी को लेकर कह चुके हैं कि वो जल्द ही शादी करेंगे. इसी बीच करण कुंद्रा की डेटिंग ऐप पर प्रोफ़ाइल सामने आई है, जिसके बाद से फैंस टेंशन में आ गए हैं.उन्हें लग रहा है कि करण तेजस्वी को चीट कर रहे हैं. बंबल ऐप पर वायरल हो रही करण की प्रोफ़ाइल पर अब एक्टर ने रिएक्ट किया है.

करण ने किया रिएक्ट

करण कुंद्रा ने अपनी वायरल हो रही प्रोफाइल पर रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा- ऐसा कोई अकाउंट नहीं है. हेटर्स के लिए ये सिर्फ एक टॉपिक है. ये वो स्क्रीनशॉट नहीं जो पहले वायरल हुआ था ये दूसरा स्क्रीनशॉट है. हर 6-8 महीने में ये वायरल होती रहती है. ये पिछले 3-4 साल से हो रहा है. मेरे फैंस मुझे ये भेजते रहते हैं. ये प्रोफाइल 6-8 महीने से वायरल हो रही है. पुरानी हो गई है. ट्रोल्स कह रहे हैं कि मेरी जगह प्रोफाइल पर बदलती रहती है. इस प्रोफाइल के मुताबिक मैं कल्याण में हूं लेकिन मैं तो अपनी फैमिली के साथ जालंधर में रह रहा हूं. ये बहुत ही मजाकिया है.

बिग बॉस से शुरू हुई थी करण-तेजस्वी की लव स्टोरी

बता दें करण कुंद्रा हाल ही में लाफ्टर शेफ्स 2 जीते हैं. करण और एल्विश यादव ने सीजन 2 की ट्रॉफी अपने नाम की है. शो में करण खूब मेहनत करके खाना बनाते नजर आते थे जिसे लोग खूब पसंद भी करते थे. वहीं करण और तेजस्वी की बात करें तो शादी को लेकर उनका कहना है कि दोनों अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं. कुछ समय बाद शादी करेंगे. करण और तेजस्वी की लव स्टोरी बिग बॉस से शुरू हुई थी.