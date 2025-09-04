जोधा अकबर की 'रुकैया बेगम' की 10 ग्लैमरस फोटो, 7वीं फोटो पर फैंस बोले- अकबर पछताता होगा

टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेस हैं, जो अपनी अदायगी से फैंस पर अपना जादू चला चुकी हैं. इसमें एक नाम हैं एक्ट्रेस लवीना टंडन का, जो टीवी के पॉपुलर सीरियल जोधा अकबर में रुकैया बेगम के किरदार से मशहूर हैं. वह अपने इस किरदार से इसलिए मशहूर थीं क्योंकि उनका रोल बेहद जिद्दी और अड़ियल किस्म का था. इस रोल से उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली थी. इस सीरियल को 10 साल हो चुके हैं और इन 10 सालों में लवीना का लुक बेहद बदल चुका है. लवीना आज भी टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और कई सीरियल्स में काम कर चुकी हैं. आइए इन 10 तस्वीरों के जरिए जानते हैं लवीना के बारे में.

लवीना टंडन सोशल मीडिया स्टार हैं और आए दिन अपनी स्टनिंग तस्वीरें शेयर करने के साथ-साथ काम के अपडेट भी देती रहती हैं.

इंस्टाग्राम पर लवीना को 2 लाख से ज्यादा फैंस फॉलो करते हैं और उनकी तस्वीरों को लाइक करते हैं.

लवीना के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाने के बाद आपकी आंखें उनकी ग्लैमरस फुल तस्वीरों पर टिकी रह जाएंगी.

लवीना ने साल 2004 में टीवी शो तुम बिन जाऊं कहां से अपने अभिनय की शुरुआत की थी.

उनके हिट शो में धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान भी है, जिसमें वह चमकी के रोल में चमक गई थी.

इसके अलावा वह दिल मिल गए, यहां मैं घर-घर खेली, बाल वीर, एक हजारों में मेरी बहना है जैसे शोज में काम कर चुकी हैं.

लवीना ने टीवी के पॉपुलर शो नागिन में काली मां का रोल प्ले किया था. यह उनका कैमियो रोल था जो खूब हिट हुआ.

पिछली बार वह टीवी सीरियल स्वराज (2023) में दिखीं, जिसमें वह हजरत महल के रोल में नजर आई थीं.

लवीना अनकही 3 में सीनियर इंस्पेक्टर राशि डंगवाल के रोल में नजर आ चुकी हैं. फिलहाल वह सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं.

साल 2023 के बाद से वह किसी भी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आई हैं. सोशल मीडिया पर वह आए दिन अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.







