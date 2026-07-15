जेनिफर विंगेट कल विलियम इश्माएल से करेंगी शादी, UK में परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में होंगे एक दूजे के

लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेत्री जेनिफर विंगेट अपनी निजी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हैं. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक रिपोर्ट के अनुसार, वह गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को यूनाइटेड किंगडम में विलियम इश्माएल से शादी करेंगी. सूत्रों के अनुसार, शादी एक निजी समारोह होगा जिसमें केवल परिवार के करीबी सदस्य और कुछ दोस्त शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि कपल ने एक निजी समारोह चुना है, ताकि सब कुछ सरल रहे और लोगों की नजरों से दूर रहे. कहा जा रहा है कि यह एक 'व्हाइट वेडिंग' होगी, जिसमें क्लासिक और शानदार माहौल होगा.

जेनिफर विंगेट विलियम इश्माएल

जेनिफर, जो अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और लोकप्रिय शो के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने हाल के वर्षों में अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखा है. उनकी शादी की खबर फैन्स के लिए एक सुखद आश्चर्य के रूप में आई है. उनमें से कई उन्हें इस नए सफर की शुरुआत करते हुए देखने के लिए उत्साहित हैं.

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हालांकि जेनिफर की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट से पता चलता है कि तैयारियां चुपचाप चल रही हैं. फैंस ने सोशल मीडिया पर बधाई संदेश शेयर करना शुरू कर दिया है. समारोह और जश्न के बारे में और जानकारी जल्द ही सामने आने की उम्मीद है. फिलहाल, सबकी नजरें 16 जुलाई पर टिकी हैं, क्योंकि जेनिफर विंगेट विलियम इश्माएल के साथ एक नई शुरुआत करने जा रही हैं.