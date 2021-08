जैस्मिन भसीन को फैन ने अचानक किया Kiss, एक्ट्रेस ने यूं दिया रिएक्शन...देखें वायरल Video

जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin Video) का ये वीडियो वायरल भयानी नाम के एक फैन पेज पर शेयर किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) अस्पताल के बहार मीडिया रिपोर्टर द्वारा स्पॉट होती हैं. जहां उनकी एक फैन सेल्फी खिचवाने के लिए उनके पास आती है और अचानक जैस्मिन को किस कर लेती है. जिसपर जैस्मिन दंग रह जाती है. जैस्मिन का ये वीडियो देख उनके फैन्स कई मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है ' that kiss is making me jealous pro max ultra', तो दूसरे फैन ने लिखा है 'The girl is so lucky'.

बता दें, जैस्मिन भसीन पहले दिल्ली के ताज होटल में काम किया करती थीं. जहां से उन्हें मॉडलिंग का ऑफर मिला. इसके बाद उन्होंने साल 2015 में 'टश्न-ए-इश्क' सीरियल से टीवी की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद वो 'दिल से दिल तक' सीरियल में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ नजर आईं थीं. इतना ही नहीं जैस्मिन साउथ फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं.